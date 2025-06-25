فابينيو يكشف وجهته بعد انتهاء عقده مع اتحاد جدة

كشف الدولي البرازيلي فابينيو، لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي، عن وجهته المقبلة في مسيرته الكروية، عندما يقرر الرحيل عن "النمور".

مسيرة فابينيو مع اتحاد جدة

وانتقل لاعب الوسط البرازيلي إلى الاتحاد في صيف 2023، وبعد موسم أول سيئ بلا ألقاب، قاد الفريق للتتويج بلقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وجهة فابينيو حال رحيله عن اتحاد جدة

وقال فابينيو في تصريحات نقلها موقع "باند" البرازيلي: "اليوم أنا لا أفكر في العودة (إلى البرازيل)، ولكن هذا التفكير يتزايد بداخلي".

واستبعد نجم ليفربول السابق أن يعود إلى الدوري البرازيلي في الموسم المقبل، في ظل نهاية عقده مع الاتحاد في 2026.

وأوضح: "على الأقل (لن أعود) العام المقبل، لا أريد أن أفكر كثيرًا في هذا الأمر، أو أن أفكر في الانتقالات".

فابينيو اعترف أن عودته إلى الدوري البرازيلي ستساعده على الانضمام إلى منتخب بلاده، قائلًا: "بالتأكيد إذا عدت سأحصل على قدر أكبر من المتابعة من الصحافة البرازيلية".

واستطرد: "بالنسبة للمنتخب الوطني، سيكون هذا الأمر رائعًا، ولكن اليوم أنا سعيد مع الاتحاد، ولا يزال لدي عام في عقدي معه".

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