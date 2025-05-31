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رياضة

شاهد، لحظة تسلم اتحاد جدة كأس خادم الحرمين

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

احتفل لاعبو فريق الاتحاد، ببطولة نهائي كأس الملك السعودي 2025 (كأس خادم الحرمين الشريفين)، بعد الفوز على نظيره القادسية، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، على ملعب الإنماء بجدة.

 

 

أهداف مباراة الاتحاد ضد القادسية

تقدم الاتحاد بهدفين عن طريق كريم بنزيما وحسام عوار في الدقائق 34 و43، فيما جاء هدف القادسية من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجلها أوباميانج.

وفي الدقيقة 90+4 سجل كريم بنزيما هدفه الثاني وهدف الاتحاد الثالث ليقضي على آمال القادسية.

تشكيل القادسية ضد الاتحاد 

في حراسة المرمى: كاستيلاس.

في خط الدفاع: ذكري، ناتشو، أبو الشامات وألفاريز.

في خط الوسط: نيثان، العمار وإيكي.

في خط الهجوم: كاميرون، كينيونيس وأوباميانج. 

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مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك السعودي 2025

ودخل اتحاد جدة اللقاء بمعنويات عالية بعد أسبوعين فقط من تتويجه بلقب دوري روشن السعودي.

في المقابل، كان القادسية يتمنى تحقيق أول ألقابه في كأس الملك، خاصة أنه أنهى موسمه الأول منذ عودته لدوري روشن في المركز الرابع.

وتأهل الاتحاد إلى النهائي بعد تجاوز الشباب بنتيجة (3-2)، بينما عبر القادسية اختبار الرائد بهدف نظيف.

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