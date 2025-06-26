بن غفير محذرا نتنياهو من وقف الحرب على غزة: إقامة دولة فلسطينية خطر علينا

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي (المتطرف) إيتمار بن غفير، إنه يجد صعوبة في تصديق أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيُقدم على تكرار أخطاء الماضي من خلال الدخول في مفاوضات قد تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

تحذير من خطوات قد تُضعف السيادة الإسرائيلية

وأضاف بن غفير في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام عبرية: "إقامة دولة فلسطينية تعني خطرًا وجوديًا على إسرائيل، ونحن نرفض بشكل قاطع أي توجه نحو تسوية على هذا الأساس".

ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لوقف الحرب

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية لاستئناف مفاوضات السلام، بينما يواصل وزراء في اليمين المتطرف الإسرائيلي التلويح بالانسحاب من الحكومة إذا تم اتخاذ خطوات من هذا النوع.

وكشفت صحيفة إسرائيل، اليوم، عن محادثة رباعية جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين.

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