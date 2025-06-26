الخميس 26 يونيو 2025
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أخبار مصر

وفد طبي مقيم بأمريكا يقدم خدمات تطوعية بمركز الأسنان في زهراء مدينة نصر

الفريق الطبي
الفريق الطبي

نظمت وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة تطوعية لوفد من أطباء الأسنان المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، في الفترة من 21 إلى 26 يونيو الجاري.

فحوصات شاملة للفم والأسنان

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفد خدماته لـ70 مواطنا، من خلال مركز طب الأسنان بمنطقة زهراء مدينة نصر، التابع لأمانة  المراكز الطبية المتخصصة، حيث تضمنت الخدمات المقدمة للمواطنين، إجراء فحوصات شاملة للفم والأسنان، وتركيب الحشوات التجميلية، والعمليات الصغرى، وتركيبات الأسنان، إضافة إلى تقديم إرشادات وقائية، وبرامج توعية صحية موجهة للأطفال والكبار، وتوزيع مستلزمات العناية بصحة الفم مجانًا.

وأضاف «عبد الغفار»، أن الوفد ضم 22 عضوًا، من أطباء الأسنان ومعاونيهم، مشيرًا إلى أن الوفد دعم المركز بمجموعة من المستلزمات والمعدات الطبية الحديثة المتخصصة في مجال طب الأسنان، إسهاما منهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الأداء الفني داخل المركز.

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ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الجمل رئيس الاتحاد الدولي لأبناء مصر في الخارج، أن هذه الزيارة تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين أبناء الوطن في الداخل والخارج، وتعكس حرص المصريين بالخارج على رد الجميل لوطنهم الأم من خلال دعم المنظومة الصحية والمساهمة في تقديم رعاية طبية مجانية وشاملة للمواطنين وخاصة الأكثر احتياجًا.

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