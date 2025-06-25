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هيئة الدواء: شراكات إفريقية تعزز الاكتفاء الدوائي وتدعم الأمن الصحي في القارة

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
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عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا رسميًا مع الدكتورة أنيفا كاويا بانجيرانا، وزيرة الصحة الأوغندية، وذلك على هامش فعاليات المعرض الطبي الإفريقي.

العلاقات التي تجمع بين مصر وأوغندا

 

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور الغمراوي بالوزيرة والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وأوغندا، وحرص هيئة الدواء المصرية على دفع مسارات التعاون المشترك نحو شراكة إفريقية فاعلة في مجال الدواء.

من جانبها، أشادت الدكتورة أنيفا كاويا بانجيرانا بالقدرات الفنية والتنظيمية لهيئة الدواء المصرية، معربةً عن تطلع بلادها للاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير القطاع الدوائي، وبناء منظومة رقابية متكاملة تواكب المعايير الدولية، مؤكدة أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا لأوغندا في مجال الدواء والصحة العامة.

تناول اللقاء مناقشة آليات التعاون الفني والتنظيمي بين الجانبين، لا سيّما في مجالات تنظيم السوق الدوائي، وتبادل الخبرات الرقابية، وتطوير الأطر المشتركة لضمان جودة الأدوية وسلامتها، كما استعرض الجانبان فرص دعم صادرات الدواء المصري إلى السوق الأوغندية، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصحي المحلي، ويعزز فرص التكامل بين المنظومتين التنظيميتين، وأكد الطرفان على أهمية توسيع مجالات التعاون في قطاعات التصنيع الدوائي، والرقابة، وبناء القدرات الفنية، في إطار دعم توجهات القارة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية وتعزيز الأمن الصحي الإفريقي.


شارك في الاجتماع من هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

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تأتي الزيارة في إطار الدور المتنامي الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية كمنصة إقليمية للتعاون التنظيمي والفني في القارة الإفريقية، وتعكس حرص الجانبين المصري والأوغندي على بناء شراكة مستدامة ترتكز على تبادل الخبرات، وتعزيز القدرات، ودعم الصناعة الدوائية بما يخدم أهداف الأمن الصحي والتنمية المستدامة في القارة.

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