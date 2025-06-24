البالطو الأبيض.. فى قبضة «السُّخرة».. معاناة نواب الأطباء بين ضغط العمل وسوء الأوضاع المادية والسكنية

أثارت وفاة الدكتور على سيد جلال، نائب قسم العظام بمستشفى أسيوط الجامعي، خلال الأيام الماضية، موجة من الحزن والغضب فى الأوساط الطبية، حيث أكد زملاؤه أن الوفاة جاءت نتيجة ضغوط العمل الهائلة التى يتعرض لها نواب الأطباء داخل المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، فى ظل ظروف عمل شديدة القسوة ونقص الدعم والرعاية.

الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد سجلت السنوات القليلة الماضية عدة حالات وفاة بين شباب الأطباء أثناء أدائهم لواجبهم داخل المستشفيات، حيث يواجه النواب ضغط عمل يفوق طاقتهم، يتسبب فى أزمات صحية حادة، منها أزمات قلبية مفاجئة، نتيجة الإرهاق المزمن، وقلة النوم، وسوء التغذية، والتوتر النفسى المستمر.

وقال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن النواب هم عصب النظام الصحى فى مصر، ويشكلون النسبة الأكبر من القوى العاملة داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أنهم يعملون لساعات طويلة تصل أحيانًا إلى ٣٦ ساعة متواصلة، فى ظل نقص شديد فى أعداد الأطباء، واضطرار بعض المستشفيات إلى تكليفهم بـ ١٦ نوبتجية شهريًا بدلًا من ٨.

وأضاف عميرة فى تصريح خاص لـ”فيتو”، أن النائب يعمل فى بيئة غير آدمية، فى ظل ضعف الرواتب التى لا تتجاوز فى بعض الحالات ٧ آلاف جنيه شهريًا، وعدم وجود سكن ملائم، فضلًا عن القيود التى تمنعه من فتح عيادة أو ممارسة أى عمل خارجي، لا سيما نواب الجامعات الذين يُمنعون من العمل خارج المستشفى الجامعى طوال مدة النيابة، مشيرا إلى أن قلة عدد الأطباء وتوزيعهم غير العادل يتسببان فى تكدس العمل على النواب، خاصة فى التخصصات الحيوية مثل العناية المركزة والطوارئ، حيث يضطر البعض للعمل لعدة أيام دون راحة أو مغادرة المستشفى، وهو ما يتسبب فى إنهاك جسدى ونفسى شديد، مؤكدًا أن “الطبيب إنسان، وله حق فى الراحة والوقت مع عائلته”.

وأكد عميرة أن الوضع الحالى يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الصحة فى مصر، فعدد كبير من النواب يفكر فى الهجرة أو الاستقالة بسبب سوء الأوضاع، ما يهدد بتفاقم عجز الأطباء فى المستشفيات.

وقال الدكتور طارق منصور، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن نواب الأطباء يمثلون الخط الأول فى المنظومة الطبية، خاصة فى أقسام الطوارئ والأقسام الداخلية، وأضاف أن المشكلة لا تقتصر فقط على ساعات العمل فى القطاع الحكومي، بل تتفاقم بسبب الظروف الاقتصادية التى تدفع بعض الأطباء إلى قبول نوبات إضافية فى المستشفيات الخاصة لتحسين دخلهم، ما يزيد من الضغط النفسى عليهم ويقلل من ساعات نومهم، مما يؤدى إلى إصابتهم بأزمات قلبية حادة.

وأشار إلى أن عدد النوبات وساعات العمل فى المستشفيات الجامعية مرتفع، وأن الطبيب قد يعمل أسبوعًا كاملًا متتاليًا داخل المستشفى، متنقلًا بين الأقسام، وهو ما وصفه بـ”نمط حياة قاتل” يستوجب تغييره لضمان استمرارية العمل ورفع كفاءة الأطباء وحماية صحتهم.

وأكد أن النقابة طالبت مرارًا بتقليل ساعات العمل، إلا أن الرد كان بأن عدد الساعات الكبير ضرورى لمنح الطبيب التدريب الكافى والخبرة اللازمة، لكن مع تغير ظروف الحياة أصبحت هذه الساعات غير مناسبة لشباب الأطباء، ما يؤدى إلى إصابتهم بحالات اكتئاب وجلطات قلبية ودماغية.

وطالب الدكتور منصور بتحسين ظروف العمل والأجور هو السبيل الأمثل لحماية الأطباء من الضغوط النفسية والجسدية، ومنع حدوث أزمات قلبية وأزمات صحية أخرى ناجمة عن الإجهاد.

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