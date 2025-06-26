الخميس 26 يونيو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يتهرب من المحكمة بعقد اجتماع أمني بشأن غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا بشأن غزة مع كبار المسؤولين في وقت لاحق اليوم.

 

ترامب يعقد اجتماعا أمنيا بشأن غزة

ووفق المصدر، يأتي الاجتماع بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بأن التوصل لاتفاق بشأن غزة بات قريبا للغاية.

وكشف المصدر، أن فريقا صغيرا من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع فى الاحتلال سيحضرون اجتماع نتنياهو.

فى سياق آخر، قالت صحيفة معاريف العبرية، إن نتنياهو طلب تأجيل شهادته في المحكمة أسبوعين على خلفية قضايا أمنية وتطورات إقليمية.

 

ترامب يطالب بإلغاء محاكمة بيبي نتنياهو

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال فى وقت سابق من اليوم، أنه يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا، وتابع، علمت باستدعاء نتنياهو إلى المحكمة الاثنين المقبل لمواصلة قضية طويلة الأمد وهو أمر غير مسبوق.

واستطرد، صدمت لسماع أن إسرائيل التي شهدت واحدة من أعظم لحظاتها تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها بزمن الحرب.

وتابع، نتنياهو فعل الكثير لإسرائيل ولا يوجد أحد أعرفه كان بإمكانه العمل في انسجام أفضل مع رئيس أمريكى مثله.

مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أنقذت إسرائيل والآن ستكون هي من ينقذ بيبي نتنياهو.

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