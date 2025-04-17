الصين وماليزيا ترفضان التهجير القسري: غزة أرض فلسطينية يملكها شعبها

أعربت الصين وماليزيا عن رفضهما التهجير القسري لسكان غزة، ودعتا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا إلى حل الدولتين.

الصين وماليزيا ترفضان التهجير القسري لسكان غزة

جاء ذلك في بيان مشترك اليوم الخميس، صدر في سياق زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ماليزيا.

وأكد الجانبان أن غزة تعود للشعب الفلسطيني وتعتبر جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وفقا للبيان.

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وشدد الجانبان -الصين وماليزيا- على ضرورة التمسك بمبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" في إدارة غزة ما بعد النزاع، وعبرا عن رفضهما التهجير القسري لسكان غزة.

كما دعا الجانبان إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا إلى حل الدولتين وضرورة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

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