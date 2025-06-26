الخميس 26 يونيو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: ترامب يسعى لصفقة تنهي حرب غزة تضمن خروجا سياسيا مشرفا لنتنياهو

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مسئول رفيع، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يبحث عن "صفقة كبيرة" تشمل وقف الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين في أقرب وقت ممكن.

 

مبادرة شاملة تشمل الجانبين

وبحسب المصدر، تهدف الصفقة التي يسعى لها ترامب إلى تحقيق تهدئة شاملة، مع ضمان خروج سياسي "مشرف" لكل الأطراف، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لوقف القتال والحد من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

يشير التقرير إلى أن ترامب يرى في هذه الصفقة فرصة لتحقيق اختراق سياسي كبير قد يعزز مكانته داخليًا وخارجيًا.

 

ترقب في تل أبيب بشأن صفقة ترامب

الدوائر السياسية الإسرائيلية تتابع بترقب هذا التحرك، وسط تساؤلات حول مدى واقعيته وتوقيته، خاصة في ظل تعقيدات الميدان والانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل الحرب في غزة.

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