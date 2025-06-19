الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بن غفير يصاب بالجنون ويطالب بالإبلاغ عن كل من يشاهد قناة الجزيرة

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إلى وقف بث قناة الجزيرة داخل إسرائيل، متهمًا القناة بأنها "تشكل خطرًا على أمن الدولة".

توتر متصاعد بين إسرائيل وإيران

وقال بن غفير: "لن نسمح لقناة الجزيرة بالبث من إسرائيل، فهي تُعرّض أمننا القومي للخطر"، مضيفًا: "أدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن أي شخص يشاهد قناة الجزيرة".

وتأتي تصريحات بن غفير في سياق توتر متصاعد بين إسرائيل وإيران، حيث شنت إسرائيل منذ فجر الجمعة الماضي هجمات متتالية استهدفت قادة الصف الأول الإيراني، بينما ردت طهران بتوجيه ضربات مباشرة لإسرائيل.

 داهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة "الجزيرة"

وسبق أن داهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة "الجزيرة" عدة مرات وقامت بإغلاق مكتبها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الأمن القومي الاسرائيلي تشكل خطر ا على أمن الدولة الامن القومي الاسرائيلي إسرائيل اسرائيل وايران بن غفير

مواد متعلقة

إسرائيل تقصف محيط منشأة خنداب النووية في إيران

إصابة 30 شخصا في القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل بينهم 3 حالات خطيرة

تل أبيب بتولع، صواريخ ومسيرات إيرانية تضرب قلب إسرائيل في أكبر هجوم خلال 48 ساعة (فيديو)

التلفزيون الإيراني: إسرائيل هاجمت مفاعل راك النووي

الأكثر قراءة

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.9%

القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة ونشر محتوى خادش للحياء

بن غفير يصاب بالجنون ويطالب بالإبلاغ عن كل من يشاهد قناة الجزيرة

5 نجوم من السماوي، صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

إقالة وتحقيقات، قرارات نارية من محافظ بني سويف بشأن واقعة رسوب جماعي بالشهادة الإعدادية

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

بعد تدميرها بالصواريخ، إيران تكشف سر قصف مستشفى سوروكا الإسرائيلي (فيديو)

ضرب تل أبيب بعد 7 دقائق فقط من إطلاقه.. «سجيل» صاروخ إيراني مرعب يدخل على خط المواجهة ضد إسرائيل (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدولار في منتصف حركة تعاملات اليوم

الذهب يتراجع صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

ضرب تل أبيب بعد 7 دقائق فقط من إطلاقه.. «سجيل» صاروخ إيراني مرعب يدخل على خط المواجهة ضد إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية