بن غفير يصاب بالجنون ويطالب بالإبلاغ عن كل من يشاهد قناة الجزيرة

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إلى وقف بث قناة الجزيرة داخل إسرائيل، متهمًا القناة بأنها "تشكل خطرًا على أمن الدولة".

توتر متصاعد بين إسرائيل وإيران

وقال بن غفير: "لن نسمح لقناة الجزيرة بالبث من إسرائيل، فهي تُعرّض أمننا القومي للخطر"، مضيفًا: "أدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن أي شخص يشاهد قناة الجزيرة".

وتأتي تصريحات بن غفير في سياق توتر متصاعد بين إسرائيل وإيران، حيث شنت إسرائيل منذ فجر الجمعة الماضي هجمات متتالية استهدفت قادة الصف الأول الإيراني، بينما ردت طهران بتوجيه ضربات مباشرة لإسرائيل.

داهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة "الجزيرة"

وسبق أن داهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة "الجزيرة" عدة مرات وقامت بإغلاق مكتبها.

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