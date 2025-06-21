تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الأعمال الإنشائية بنادي الهرم بمحافظة الجيزة، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير العمل على أرض الواقع.

وشملت الجولة تفقد الملعب الرئيسي، ومناطق الخدمات في نادي الهرم، حيث استمع وزير الشباب والرياضة إلى شرح تفصيلي من القائمين على التنفيذ حول نسب الإنجاز، والمخطط الزمني للانتهاء من المشروعات الإنشائية والتطويرية بالنادي.

أشرف صبحي يتفقد الأعمال الإنشائية بنادي الهرم الرياضي

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال الجولة، أن الوزارة تسير وفق خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم قطاعي الشباب والرياضة وتوفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة.

أشرف صبحي يتفقد الأعمال الإنشائية بنادي الهرم الرياضي

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "نعمل على تهيئة أندية ومراكز شباب تواكب طموحات الشباب وتلبّي احتياجات المجتمع المحلي، ونادي الهرم يُعد من المؤسسات الرياضية المهمة بالجيزة، ونسعى لتحويله إلى نموذج متكامل يُقدم خدمات رياضية واجتماعية وثقافية متطورة".

أشرف صبحي يتفقد الأعمال الإنشائية بنادي الهرم الرياضي

ووجّه الدكتور أشرف صبحي بسرعة إنجاز الأعمال وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، ومراعاة الجودة في كافة مراحل التنفيذ، مع متابعة دورية لمعدلات التقدم لضمان تسليم المنشآت في التوقيتات المحددة.

وزير الشباب والرياضة يشهد مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية

كما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية والبيئية، والذي أقيم بنادي أبو الهول بمحافظة الجيزة، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية برئاسة أحمد الشامي.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لإحياء التراث المصري الأصيل وتعزيز الهوية الثقافية من خلال إعادة تقديم الألعاب الشعبية والتقليدية التي تعكس الموروث الشعبي للمجتمع المصري، في أجواء ترفيهية وتفاعلية تجمع بين المتعة والتعليم.

وزير الشباب والرياضة يشهد مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته بالمهرجان، أن إحياء الألعاب الشعبية يمثل ركيزة مهمة في الحفاظ على الذاكرة الثقافية للمجتمع، ونقل القيم الأصيلة والتقاليد الموروثة إلى الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ الأنشطة التراثية ضمن برامجها التوعوية والثقافية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القوى الناعمة والحفاظ على التراث الوطني.

وزير الشباب والرياضة يشهد مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن إقامة المهرجان في نادي أبو الهول يعكس الدور الحيوي للأندية الاجتماعية والرياضية في تعزيز روح الانتماء وغرس الهوية المصرية لدى النشء، مشيدًا بالمشاركة الفاعلة للأسر والجهود التنظيمية التي خرجت بالحدث في صورة مشرفة.

وزير الشباب والرياضة يشهد مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية

وقال أحمد الشامي، رئيس الاتحاد إن المهرجان يأتي انطلاقًا من رؤية الاتحاد والوزارة بأهمية الربط بين الرياضة والثقافة الشعبية، حيث يهدف إلى إحياء الألعاب التراثية التي كانت تمثل جزءًا أصيلًا من الموروث الشعبي المصري، وتعريف الأجيال الجديدة بها، في إطار تفاعلي حديث يجمع بين التعليم والترفيه.

وزير الشباب والرياضة يشهد مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية

وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات يُعد انعكاسًا حقيقيًا لحرص الدولة على ترسيخ الهوية الثقافية في وجدان الشباب، وتوسيع نطاق ممارسة الأنشطة الرياضية غير التقليدية، موجها الشكر للأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر للاتحاد وحرصه.

وتضمنت فعاليات المهرجان عروضًا حية لألعاب شعبية، إلى جانب عروض فنية وفقرات فلكلورية لفرق الشباب والطلائع تعبر عن تراث مختلف المحافظات المصرية.

حضر الفعاليات الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية بالوزارة.

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