أحمد مرتضى: زيزو لاعب جامد وتلقينا عرضا بـ 6 ملايين دولار لرحيله

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى زيزو الوافد الجديد للنادي الأهلي لاعب كبير سيكون إضافة كبيرة للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد مرتضى خلال تصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي: "قبل رحيلي عن الزمالك بيومين تلقيت عرضا من الشباب السعودي للحصول على خدمات زيزو مقابل 6 ملايين دولار وكنت في مرحلة التفاوض لزيادة المبلغ إلى 10 ملايين دولار ولكن جاء الرحيل لينهي كل شىء".

ويضيف أحمد مرتضى: "زيزو لاعب كبير وجامد وهيفرق مع الأهلي، ومكانش عندي العقدة النفسية أن لاعب يروح من الزمالك إلى الأهلي بشرط الحصول على مقابل مادي مناسب”.

وأكمل أحمد مرتضى منصور: "زيزو هيفرق مع الأهلي عشان الأهلي معندوش نجم.. الفريق هو النجم بعكس الزمالك فيه ميمي وسوسو والجمهور بيدلل عدد من اللاعبين".

زيزو يزين التشكيل المثالي للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية

وتواجد أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن التشكيلة المثالية للمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

واختار موقع "هوسكورد"، أحمد سيد زيزو ضمن التشكيلة المثالية للمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية، رغم خروج الفريق الأحمر من المنافسات مبكرا.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين.

بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من أمريكا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت أمس مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

تعادل الأهلي أمام بورتو

وتعادل الأهلي أمام بورتو ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية.

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