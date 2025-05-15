عصام كامل: دول الخليج ليست لديها مشكلة في التطبيع مع الكيان المحتل بشرط (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو": المنطقة العربية بما فيها العواصم الخليجية ليس لديها مشكلة في التطبيع مع الكيان المحتل بشرط عدم وجود نتنياهو في الصورة.

انتهاء صراع الوجود مع الكيان المحتل وأدبيات رفض التطبيع

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة حياة عبدون من خلال برنامج "إشاعة ولا" المذاع على القناة "الثانية": "المنطقة العربية بما فيها دول الخليج ليست لديها مشكلة مع الكيان المحتل، وفكرة أن الصراع صراع وجود وليس صراع حدود انتهت إلى الأبد في منطقة الخليج على الأقل، ربما يظل المتمسك بها بعض التيارات الموجودة في المنطقة العربية التي ما زالت أدبياتها ترى عدم قبول ذلك، دولة مثل الجزائر ترفض تماما كلمة إسرائيل أو وجود الكيان المحتل، والتيارات السياسية التي تميل إلى الاشتراكية أيضا ترفض التطبيع".

موقف مؤسف للمغرب تجاه إسرائيل

وأشار: "بكل أدبيات التعليم العربي للأسف الشديد لم يعد هناك مشكلة مع إسرائيل، وفي المغرب العربي المشكلة قد تكون في الجزائر وتونس إنما المغرب ليس لديها مشكلة مع الكيان المحتل".

ولفت: "العائلة الترامبية سبقوا الرئيس الأمريكي وأبرموا صفقات في دبي والسعودية وقطر، وهناك بيزنس تم تفعيله بالفعل في منطقة الخليج، وأتصور أن ترامب كشخصية سيُدرس، ومصنع القادة في العالم كله بعافية، ولا أحد يتصور أن بايدن الذي فقد القدرة على مجرد الاستذكار أن يخوض الانتخابات ثم يقع في الطريق ثم يستبدل، والقادة في أوروبا أيضا بعافية بعد جاك شيراك وميركل، ربما أمريكا الجنوبية لا يزال لديها مصنع القادة".

وأوضح: "ترامب في النهاية جلس في الرياض فيقدم للسعودية تفاصيل، ويضغط على إيران ويرضي جزءًا من أجنحة الحكم في الكيان المحتل، وبالتالي، أرى أن هذا الرجل غبي إلى هذا الحد، هو يتعامل بنوع من الصفاقة بعض الشيء، وهو يتعامل مع الصين يدرك جيدًا قوتها وحمها ولم يكن صفيقا إلى هذا الحد في حواره مع الصين أو روسيا مثلما تعامل في منطقة الخليج".



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