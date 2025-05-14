الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

ترامب: سنواصل ضم المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم في المستقبل

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في القمة الخليجية الأمريكية: "ندرس تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة".

ترامب: رفع العقوبات عن سوريا يهدف لمنحها بداية جديدة


وأضاف ترامب: "رفع العقوبات عن سوريا يهدف لمنحها بداية جديدة".

وتابع ترامب: "هناك فرصة لمستقبل خال من قبضة حزب الله في لبنان"، متابعا: "لبنان يحظى بفرصة جديدة مع الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين".

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ترامب: نريد مستقبلا آمنا وكريما لشعب غزة

واستطرد: "سنواصل ضم المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم في المستقبل".

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ترامب القمة الخليجية الأمريكية سوريا

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