بعد خضوعه للكشف الطبي، تفاصيل صفقة انتقال ثيو هيرنانديز إلى الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تفاصيل تعاقد نادي الهلال السعودي مع الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر فريق ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخضع اللاعب الفرنسي للفحوصات الطبية، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف الهلال السعودي.

تفاصيل صفقة ثيو هيرنانديز مع الهلال السعودي

ومن جانبه، قال الصحفي الإيطالي الشهير، نيكولا شيرا، إن الصفقة حُسمت بالفعل، وأصبح ثيو هيرنانديز لاعبًا للفريق السعودي حتى عام 2029.

وأضاف شيرا، عبر حسابه على موقع "إكس" أن الصفقة تمت مقابل 25 مليون يورو للروسونيري، فيما سيحصل اللاعب على راتب سنوي قيمته 22 مليونًا.

ثيو هيرنانديز سيكون ثالث صفقات الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي، بعد ضم علي لاجامي وعبدالكريم دارسي من النصر والأهلي بشكل مجاني.

ويسعى الفريق العاصمي لتدعيم صفوفه بقوة، من أجل العودة للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

وخسر "الزعيم" لقب الدوري لصالح الاتحاد في الموسم الماضي، وودع أمامه من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وأمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

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