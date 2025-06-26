كأس العالم للأندية، تأكد غياب ثنائي الهلال السعودي عن مباراة باتشوكا

بات في حكم المؤكد، غياب ثنائي فريق الهلال السعودي، عن مواجهة باتشوكا المكسيكي، فجر غد الجمعة، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

ويحتل الهلال السعودي المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، فيما يتصدر ريال مدريد، جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن سالزبورج، ويتذيل باتشوكا، المجموعة بلا نقاط.

وكان الهلال قد استهل مشواره بالتعادل 1-1 مع ريال مدريد، قبل أن يتعادل سلبيا مع سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية.

ثنائي الهلال السعودي يغيب عن مباراة باتشوكا

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المهاجم ألكسندر ميتروفيتش، والظهير الأيسر ياسر الشهراني، لن يكون بمقدورهما اللحاق بالمباراة.

وأفادت الصحيفة بأن ميتروفيتش والشهراني لم تكتمل جاهزيتهما للمباراة، وذلك بعد غيابهما عن مشوار الفريق بالبطولة حتى الآن.

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