إزالة 14 حالة تعدٍ بالبناء المخالف في بلبيس بالشرقية

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برصد أي محاولات للبناء المخالف وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

منازل وأسوار طولية

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ إزالة كليه في المهد لـ ١٤ حالة تعدٍ عبارة عن منازل وأسوار طولية مقامة بالمخالفة بالوحدة المحلية بكفر ايوب.

اتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ذلك، بالاشتراك مع الادارة الزراعية وإدارة حماية الأراضى والمراقبة الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مناشدة المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن التعدى

وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات البناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة... الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية على الخط الساخن 114.

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