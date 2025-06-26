خبير تربوي يكشف أسباب شكاوى الطلاب من امتحان الفيزياء

امتحانات الثانوية العامة 2025 ، انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2025، الشعبة العلمية من أداء امتحان مادة الفيزياء.

واشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة 2025 من صعوبة أسئلة امتحان مادة الفيزياء.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن جانبه كشف الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي عن أسباب شكاوى طلاب الثانوية العامة من امتحان مادة الفيزياء، وقال: إن أسئلة الفيزياء غالبا ما تقيس مستويات عليا من التفكير والأهداف التعليمية عالية المستوى مثل التطبيق والتحليل والتركيب.

صعوبة أسئلة الفيزياء في امتحانات الثانوية العامة

وأضاف أن مادة الفيزياء بوجه خاص تتطلب تمكن الطالب من مهارات خاصة سواء في الفيزياء أو الرياضيات التي تعتمد عليها، واتباع الطالب أساليب خاطئة في استذكار الفيزياء تماثل تلك التي يستخدمها في مقررات مثل اللغة العربية؛ في حين أنها تتطلب أساليب استذكار مختلفة تقوم على الفهم والتطبيق، بالإضافة الى الضغوط النفسية الزائدة الواقعة على الطلاب من امتحان الفيزياء نتيجة ما سمعوه من مشكلات في امتحان الفيزياء في العام الماضي، أو لما يرتبط بالفيزياء من صورة ذهنية بأنها مادة صعبة.

وكذلك تدرب الطالب على حل أسئلة ومسائل معينة في الفيزياء وتوقعه أن تأتي أسئلة الامتحانات مثلها، ولكنه يفاجئ بأسئلة ذات أفكار جديدة في الامتحان، ورغم أنها قابلة للحل إلا أن صدمته من وجودها قد يقلل من قدرته على حلها، والعدوى النفسية التي تجعل أي طالب يشتكي من صعوبة الامتحان إذا وجد أن زملائه يشتكون حتى ولو لم تواجهه صعوبات في الحل.

وأشار إلى ميل بعض الطلاب إلى الشكوى حتى لو حلوا سؤالا واحدا بشكل خاطىء، وميل بعض الطلاب إلى تبرير ما قد يحصلون عليه من درجات منخفضة في الامتحان من خلال ادعاء انه صعب، وليس نتيجة لتقصيرهم، مؤكدا أن الكثير من الطلاب ليسوا مؤهلين للشعب العلمية من الأساس ولا تناسب قدراتهم، بل التحقوا بها فقط لكثرة فرص الالتحاق بكليات العلمي مقارنة بكليات الأدبي، بالإضافة إلي وجود فئة كبيرة من الطلاب لا تصلح للتعليم الثانوي العام من الأساس من الحاصلين على مجموع ١٤٠ درجة في المرحلة الإعدادية.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، وأدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقدميها لطلاب الثانوية العامة 2025، ننشر عدد من أسئلة مادة الفيزياء والتاريخ وتوزيع الدرجات لطلاب (النظام الجديد/ القديم).

مواصفات امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025

وبالنسبة لمادة التاريخ، يشمل الامتحان 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

مواصفات امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2025

وفيما يخص امتحان مادة الفيزياء، فيضم الامتحان 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

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