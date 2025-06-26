ارتياح بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحاني الفيزياء والتاريخ بالأقصر (فيديو)

انتهى طلاب الثانوية العامة 2025 بمحافظة الأقصر من تأدية امتحان امتحاني الفيزياء لشعبتي العلمية علوم والرياضة، والتاريخ لشعبة الأدبي.

آراء طلاب الثانوية العامة 2025 عن امتحاني الفيزياء والتاريخ

وأعرب طلاب الثانوية العامة بالأقصر عن سهولة امتحاني الفيزياء والتاريخ حيث كانا في مستوى الطالب المتوسط، كما أن الوقت كان كافيا عن المادة السابقة اللغة العربية.

واشتكي عددًا من طلاب الثانوية العامة بالأقصر من بعض المراقبين، لقيامهم بأعمال التفتيش 4 مرات طوال اللجنة ولم يرصدون مخالفات، مما ترتب عليه تشتت انتباه الطلاب وزيادة القلق والتوتر.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أعلنت رفع درجة التأهب القصوى، استعدادًا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 6498 طالبًا وطالبة امتحاناتهم داخل 23 لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، ويأتي هذا ضمن توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الذي شدد على توفير أقصى درجات الدعم للطلاب والعمل على تهيئة بيئة مناسبة لأداء الامتحانات بسلاسة.

وتنقسم أعداد الطلاب كالتالي: 1217 طالبًا وطالبة في الشعبة الأدبية، و4930 في الشعبة العلمية (علوم)، و351 في شعبة الرياضيات.

وأكد الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن كافة الاستعدادات اللوجستية والأمنية والطبية تم اتخاذها لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية من مديرية الأمن ومديرية الصحة وشركة الكهرباء والهيئة العامة للرعاية الصحية، والإسعاف لتأمين اللجان وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح "جارح" أن فرق المتابعة قامت بمراجعة جميع مقار اللجان للتأكد من توافر التهوية الجيدة والإضاءة الكافية، بما يضمن راحة الطلاب أثناء أداء الامتحانات، كما تم الانتهاء من مراجعة كتب المفاهيم داخل كل لجنة، واستكمال أي نواقص بها، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية أجهزة العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الممنوعة، في إطار الإجراءات المشددة لمكافحة الغش.

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