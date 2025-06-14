لطلاب الثانوية العامة 2025، طريقة التظليل الصحيحة وكيفية التعامل مع البابل شيت

الثانوية العامة 2025، ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، غدا الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، بالمواد غير المضافة للمجموع لطلاب النظامين الجديد والقديم.

طريقة التظليل الصحيحة والتعامل مع ورقة البابل شيت

واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقديمها لطلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء الأمور، ننشر طريقة التظليل الصحيحة وكيفية التعامل مع ورقة البابل شيت خلال الامتحانات للحصول على الدرجة النهائية، حيث يجب اتباع الآتي:

1-تظليل الدائرة بالكامل بشكل واضح.

2-عدم تظليل دائرتين لنفس السؤال، مما يؤدي إلى إلغاء الإجابة تلقائيًا.

3-عدم تجاوز حدود الدائرة أثناء التظليل.

4- عدم استخدام تظليل خفيف لا تلتقطه أجهزة المسح الضوئي.

5-عدم وضع علامات مثل (✔) أو (✖) بدلًا من التظليل، وهي لا تُحتسب.

6- استخدام قلم جاف داكن من نوع جيد.

7- عدم استخدام الكوريكتور.

8- عدم خدش الورقة أو وضع أي علامات إضافية.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ويؤدى طلاب النظامين القديم والجديد امتحانات التربية الوطنية والتربية الدينية كمواد غير مضافة للمجموع، ويبدأ الامتحان من التاسعة صباحا لمادة التربية الدينية حتى العاشرة والنصف لمدة ساعة ونصف، فيما يحصل الطلاب على راحة بين الامتحانين لمدة 30 دقيقة ليبدأ امتحان التربية الوطنية 11 صباحا حتى 12.30 أيضا لمدة ساعة ونصف.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع تعقد وفق أسئلة اختيارية فقط ويكفى حصول الطالب على 50% من درجة النجاح حيث أن المواد غير المضافة هى مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع.





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