ريال مدريد في مواجهة الحسم أمام سالزبورج.. ومهمة صعبة للهلال أمام باتشوكا.. استمرار غياب الفتى المدلل للتشكيل الملكي.. وفرص صعبة للزعيم من أجل التأهل لدور الـ16 بمونديال الأندية

كأس العالم للأندية ، يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهته القادمة ضد فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، بينما يلتقي الهلال السعودي أمام باتشوكا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج فجر غد الجمعة الموافق السابع والعشرين من يونيو 2025، على أرضية ملعب “لينكولن فاينانشال فيلد”.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويمكن متابعة أحداث هذه المواجهة الحاسمة عبر مجموعة قنوات “MBC” المفتوحة، وكذلك عبر منصة “DAZN” العالمية، التي تنقل جميع مباريات البطولة.

وفاز فريق ريال مدريد، على نظيره باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 3-1 على ملعب بنك أمريكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

تشكيل ريد بول سالزبورج المتوقع أمام ريال مدريد



حراسة المرمى: زاويشيتسكي

خط الدفاع: لاينر، غادو، راموسين، كراتزيغ

خط الوسط: بيدستروب، دياباتيه؛ نيني، غلوك

خط الهجوم: أونيسيوو، بايدو

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريد بول سالزبورج

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: أرنولد، روديجر، هويسين، فران جارسيا

خط الوسط: جولر، تشواميني، بيلينجهام؛ فالفيردي

خط الهجوم: جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام باتشوكا

ومن المتوقع أن يدخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم فيليب، ألكسندر ميتروفيتش

غيابات وحالة اللاعبين في ريد بول سالزبورج

ويغيب لاعب الوسط تاكومو كاوامورا بسبب إصابة في الركبة، وغادر معسكر الفريق في الولايات المتحدة.

الحارس ألكسندر شلاجر (إصابة باليد) والجناح موسى يو (إصابة بالركبة) مازالا خارج الحسابات.

من المتوقع أن يواصل الحارس الشاب كريستيان زاويشيتسكي (18 عامًا) حراسة المرمى.

شارك ماوريتس كييرجارد لأول مرة منذ 8 أشهر أمام الهلال، وقد يشارك مجددًا.

من المرجح أن يُعاد أوسكار جلوك للتشكيلة الأساسية بدلًا من الوافد الجديد سوتا كيتانو.

غيابات وحالة اللاعبين في ريال مدريد

في ريال مدريد يغيب عدد من النجوم للإصابة: داني كارفاخال، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، إدواردو كامافينجا، فيرلاند ميندي، واندريك بالإضافة إلى استمرار غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي لعدم تعافيه الكامل من إصابة في المعدة.

ويغيب راؤول أسينسيو بسبب الإيقاف بعد طرده.

من المتوقع أن يعوض أنطونيو روديجر غياب أسينسيو ويبدأ بجانب دين هويسين في قلب الدفاع.

كليان مبابي غاب عن المشاركة رغم تعافيه من التهاب المعدة، حيث غاب عن أول مباراتين.

تصريحات تشابي ألونسو

فيما أعرب المدرب تشابي ألونسو عن أمله في أن يكون هذا الانتصار نقطة انطلاق نحو المزيد من النجاحات، مشيرًا إلى أن الفوز على سالزبورغ سيضمن التأهل والصدارة.

ريال مدريد، الفائز بالبطولة خمس مرات، يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل، لكن في حال التعادل مع سالزبورج وفوز الهلال على باتشوكا، قد يخسر الصدارة لصالح الفريق السعودي.

ويُذكر أن ريال مدريد لم يخسر أي مباراة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية (باستثناء خسارة بركلات الترجيح ضد نيكاكسا عام 2000)، كما فاز على سالزبورج في المواجهة الرسمية الوحيدة بينهما بنتيجة 5-2 في دوري الأبطال قبل خمسة أشهر.

مباراة ريال مدريد وباتشوكا

سجل هدف ريال مدريد الأول اللاعب بيلينجهام في الدقيقة 35 من تصويبة قوية بقدمه اليسرى، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق أردا جولير في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل فالفيردي الهدف الثالث في الدقيقة 70.

جدير بالذكر أن أسينسيو مدافع ريال مدريد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 7 بعد تدخله على مهاجم باتشوكا من الخلف وهو يتوجه إلى انفراد تام بمرمى كورتوا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة من تعادل وانتصار بينما ودع باتشوكا المسابقة بالخسارة في مباراتين.

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليارًا و330 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

فرص تأهل الهلال السعودي لدور الـ16 بكأس العالم للأندية

وهناك فرصة لتأهل الهلال لكأس العالم للأندية حال الفوز على باتشوكا، حيث إن رصيده سيكون 5 نقاط، وينتظر خسارة أيا من الريال وسالزبورج، ويتأهل رفقة المنتصر منهما.

وتعادل الهلال يعني خروجه رسميا من المونديال، ولكن حال انتصر، وتعادل ريال مدريد وسالزبورج، تتساوى الأندية الثلاثة في الرصيد (5)، ووقتها يجب على الهلال أن ينتصر بفارق هدفين، مع انتهاء المباراة الأخرى بالتعادل السلبي.

وتنص لوائح بطولة كأس العالم للأندية 2025، على أنه في حال تساوت جميع فرق المجموعة في جميع الأمور التنافسية، يتم الاحتكام للتالي:

أكبر عدد من النقاط في المواجهات المباشرة (تعادل الهلال سلبيا مع سالزبورج و1-1 ضد ريال مدريد).

-أعلى فارق أهداف في المواجهات المباشرة (لا يوجد فارق أهداف في مباراتي الهلال السابقتين).

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

-أعلى فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة (وهنا يمكن للهلال أن يتأهل، ولكن حال انتصر على باتشوكا بفارق هدفين).

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.



أعلى عدد نقاط للسلوك الانضباطي (عدد البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين والجهاز).

وحصل الهلال السعودى على 11.5 مليون دولار قبل مواجهة باتشوكا بواقع 9.5 مليون دولار مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية 2025، بجانب 2 مليون دولار حصيلة التعادل ضد ريال مدريد الإسباني وسالزبورج النمساوى.

ويحصل كل فريق على 9.5 ملايين دولار كمبلغ ثابت نظير المشاركة فى الحدث العالمى، بينما يحصد الفريق مليونَي دولار عن كل فوز، ومليون دولار عن التعادل، و"لا شيء" عن الخسارة.

وبإمكان الهلال إضافة مليوني دولار لرصيده حال الفوز على باتشوكا وفقًا للائحة المكافآت التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمنافسات كأس العالم للأندية، كما سيضيف الهلال إلى رصيده 7.5 مليون دولار حال التأهل إلى ثمن النهائي، وفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي" السعودية.

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