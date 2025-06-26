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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج والقنوات الناقلة

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

كأس العالم للأندية، يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهته القادمة ضد فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج والقنوات الناقلة


من المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج فجر غد الجمعة  الموافق السابع والعشرين من يونيو 2025، على أرضية ملعب “لينكولن فاينانشال فيلد”.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويمكن متابعة أحداث هذه المواجهة الحاسمة عبر مجموعة قنوات “MBC” المفتوحة، وكذلك عبر منصة “DAZN” العالمية، التي تنقل جميع مباريات البطولة.

وفاز فريق ريال مدريد، على نظيره باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 3-1 على ملعب بنك أمريكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

مباراة ريال مدريد وباتشوكا 

سجل هدف ريال مدريد الأول اللاعب بيلينجهام في الدقيقة 35 من تصويبة قوية بقدمه اليسرى، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق أردا جولير في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل فالفيردي الهدف الثالث في الدقيقة 70.

 

جدير بالذكر أن أسينسيو مدافع ريال مدريد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 7 بعد تدخله على مهاجم باتشوكا من الخلف وهو يتوجه إلى انفراد تام بمرمى كورتوا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة من تعادل وانتصار بينما ودع باتشوكا المسابقة بالخسارة في مباراتين.

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المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

 

القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليارًا و330 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

 

 

 

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