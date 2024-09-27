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ثقافة وفنون

هالة خليل تترأس لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثى بمهرجان الإسكندرية

هالة خليل
هالة خليل

أعلن الكاتب الصحفي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس مجلس أمناء مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو في عامها الحادي عشر، تشكيل لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو لمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته هذا العام.

 

مهرجان الإسكندرية 

ويرأس لجنة التحكيم المخرجة الكبيرة هالة خليل، وعضوية كاتب السيناريو أيمن سلامة وكاتب السيناريو محمد الغيطي، وبدأت لجنة التحكيم في فحص الأعمال المقدمة في المسابقة الرسمية بعد أن تلقت السيناريوهات المشاركة في المسابقة.  

ويذكر أن مسابقة ممدوح الليثي لـ كتاب السيناريو تهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي في مصر.

 

 

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