جمعية مستثمري العاشر من رمضان تبحث تحديات إسكان العاملين بالمدينة

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا لمناقشة تطورات أهم المشروعات التي تقوم بتنفيذها داخل المدينة من أجل توفير بيئة مناسبة للعمل.

مشكلات إسكان العاملين بالمصانع

وأكد المهندس حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات على أهمية حل المعوقات التي تواجه مشروع المجاورة السكنية ( إسكان العاملين بالمصانع) لكي لا تمثل عبئًا على العاملين نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.

وأوضح أن مشروع المجاورة السكنية والذي يعتبر من أهم مشروعات الجمعية قد تم الإنتهاء من تنفيذه بنسبة كبيرة جدًا ورغم ذلك هناك بعض التحديات التي تواجه المشروع خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المياه، حيث يتم محاسبة العاملين بنظام الإنشائي وليس النظام المتعامل به مع جميع مشروعات الإسكان الجماعي رغم تنفيذ نسبة تتعدى الـ 95% من المشروع.

مطالب بتخفيض الرسوم المفروضة على العاملين بالمجاورة السكنية

وأضاف أن الجمعية تسعى إلى مخاطبة الشركة القابضة للمياه بشأن تخفيض الرسوم المفروضة على العاملين بالمجاورة السكنية، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع الشركة المصرية للإتصالات من أجل توفير شبكة للمجاورة.

وقال إن هناك بعض التحديات والتي تم حصرها داخل المجاورة السكنية وسيتم التطرق لها مع الجهات المسؤولة.

وحضر الاجتماع الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان وأيمن رضا الأمين العام والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق والمهندس محمود سلطان عضو مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين المدير العام، بالإضافة إلى عدد كبير من المستثمرين.

جدير بالذكر أن مشروع المجاورة السكنية يمثل أحد المشروعات التي تقوم بها الجمعية لخدمة المصانع والذي يتم تنفيذه على مساحة تتعدى الـ 25 فدانًا، بالإضافة إلى مشروع معرض منتجات المدينة والذي يقام على مساحة 10000 متر مربع، ومشروع المبنى الجديد للجمعية على مساحة 6000 متر مربع.

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