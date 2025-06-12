مستثمري العاشر تستقبل وفدًا من الكونغو الديمقراطية لتفعيل التعاون المشترك

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان وفدًا من دولة الكونغو الديمقراطية لتفعيل بروتوكول التعاون الذي تم إبرامه مؤخرًا بين الجمعية وسفارة الكونغو؛ وكذلك بحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والكونغو الديمقراطية.

أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين على أهمية تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم إبرامه بمشاركة كاسونجو موسينجا سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة؛ مؤكدًا ضرورة فتح علاقات تجارية واستثمارية مع دولة الكونغو الديمقراطية لما تمتاز به من مقومات النجاح لأي مستثمر يريد تسويق منتجاته، كما أنها تمتاز بوفرة في المواد الخام النادرة (الكوبلت - الذهب – النحاس).

وأضاف أن مدينة العاشر بها ما يقرب من 6 آلاف مصنع تعمل في جميع القطاعات الصناعية، وهي مستعدة للتعامل مع سوق الكونغو، موضحًا أن منتجات مصانع العاشر من رمضان تمثل نحو 30 % من إجمالي صادرات مصر.

ومن جانبه أكد جورج أوكتالوني رئيس غرفة التجارة والصناعة الكونغولية على أهمية فتح علاقات تجارية مع المستثمرين المصريين، للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، موضحًا أن دولة الكونغو بها مستثمرون من دولة الصين جاءوا صغارا والآن أصبحوا من كبار المستثمرين حاليأ؛ مشددًا على ضرورة وجود المستثمر المصري داخل السوق الكونغولي، وتعزيز التعاون بين مستثمري العاشر من رمضان ودولة الكونغو الديمقراطية، لا سيما في مجال التجارة والصناعة "نحن في الكونغو نفضل المستثمر المصري عن غيره ".

و أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة الكونغولية؛ أن دولة الكونغو الديمقراطية ستقوم بعقد مؤتمر كبير خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مستثمري مصر يوم ١٦ يونيو للتعرف على الفرص المتاحة بدولة الكونغو والتي تعتبر بمثابة أرض الفرص، حيث تمتاز بالموارد الطبيعية، بالإضافة إلى أنها سوق واعد وجيد للمنتجات المصرية، كما أننا شركاء لكل مستثمر ناجح سواء كان متخصص في مجال التجارة أو الصناعة.

كما أشاد بجدية التعامل مع مستثمري العاشر من رمضان في فتح علاقات اقتصادية داخل دولة الكونغو الديمقراطية، باعتبارها كبرى المدن الصناعية في الشرق الأوسط؛ موضحًا أن هناك فرصا استثمارية وتجارية جيدة للمنتجات المصرية داخل سوق الكونغو، مؤكدًا أن هناك روابط متينة تربط مصر بدولة الكونغو الديمقراطية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة كيفية دخول المنتجات المصرية داخل سوق الكونغو، وكذلك التعاملات البنكية والتعرف على أهم الخطوط الملاحية لتسهيل نقل المنتجات.

كان في استقبال وفد الكونغو الديمقراطية الدكتور صبحي نصر وأيمن رضا الأمين العام والمهندس عادل الشنواني والدكتورة هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية، كما حضر اللقاء عدد كبير من مستثمري العاشر من رمضان .

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