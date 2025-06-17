جمعية مستثمري العاشر من رمضان تعلن دعم المنتجات لمواجهة الأزمات العالمية

في إطار سعيها لتوفير منتجات المصانع المختلفة وبأسعار مناسبة لمواجهة الأزمات التي قد تنتج عن الحرب الجارية حاليًا في منطقة الأوسط عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعا هامًا للجنة المعارض مع أصحاب المصانع المشاركين في معرض منتجات المدينة ( tenth hubt ) بهدف تقديم الدعم الكامل للمستهلكين على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور وائل أبو السعود رئيس لجنة المعارض أهمية الدور الذي سيقوم به المعرض من تقديم خدماته لأبناء المدينة والمناطق المجاورة وتخفيف العبأ على المواطنين في ظل الظروف التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط من صراعات قد تطول الاقتصاد الوطني.

وأضاف أيمن رضا الأمين العام للجمعية أن المعرض يضم 64 وحدة مخصصة للصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات النسيجية والهندسية والبلاستيكية والملابس الجاهزة وغيرها من الاحتياجات التى يطلبها المواطن.

وأشار إلى أن الجمعية اتفقت مع كبرى شركات تنظيم المعارض لتنشيط المعرض الكبرى لتسويق منتجات المصانع حتى يتزايد الإقبال عليه، موضحًا، أن المعرض يبيع بأقل من أسعار السوق بنحو 20% فى ظل رفع التجار أسعار جميع السلع.

وأوضح، أن المعرض يوفر بيئة عرض ومناطق للاجتماعات الثنائية للمصنعين، فضلًا عن توفير منطقة ترفيه وتسويق لجمهور مدينة العاشر من رمضان والمدن المجاورة، ويستهدف توفير فرص للتعاون الدولى من خلال دعوة ضيوف من خارج مصر.



وأضاف أنه تمت مخاطبة العديد من البنوك لإنشاء وحدات لماكينات الـ AT M.

حضر الاجتماع الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية وعدد كبير من المستثمرين.

ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدخل المدينة الصناعية، لطرح منتجات المصانع بسعر التكلفة أمام المواطنين.

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