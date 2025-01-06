الشركة القابضة للمياه تدعو عملاءها تحديث بيانات عدادات المياه مسبقة الدفع

هنأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد، وأعلنت البدء فى تحديث بيانات عدادات المياه مسبقة الدفع، متضمنة تحديث رقم الهاتف والرقم القومي للعملاء، حيث سيتم إضافة موعد الإجازات والأعياد الرسمية لعام 2025، وذلك لضمان استدامة تقديم الخدمة دون انقطاع حال انتهاء الرصيد خلال تلك الفترات.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للعملاء مستخدمى عدادات المياه مسبقة الدفع، تحديث بيانات العداد عن طريق الشحن من خلال التوجه لأقرب مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بمراكز خدمة العملاء والأفرع، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أنه يتعين على المستخدم وضع الكارت بالعداد قبل التوجه إلى مركز الشحن بمراكز خدمة العملاء أو الأفرع مع ضرورة تحديث رقم الهاتف والرقم القومي للعملاء.



وجدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: (القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر او عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي تم استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن).

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل الدائم والمستمر مع المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ويسعدها تلقي استفسارات وشكوى العملاء من خلال الخط الساخن 125 لخدمة المياه على مدار 24 ساعة

تغلق وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الإثنين باب التقديم على أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزا ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة والحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزًا

تطرح الوزارة أراضي الإسكان الأكثر تميزًا ، وتضم 96 قطعة أرض وجدية الحجز تصل لـ 350 ألف جنيه.

مدينة 6 أكتوبر 13585 ألف جنيه سعر المتر.

- مدينة الشروق 14731 ألف جنيه سعر المتر.

-مدينة العبور 9881 ألف جنيه سعر المتر.

التقديم على أراضي الإسكان المتميز

كما تطرح الوزارة 4747 قطعة أرض محور أراضي الإسكان المتميز والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.



وتصل قيمة جدية الحجز لـ100 ألف جنيه.

وننشر خريطة بأماكن الطرح الجديد:



- 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

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