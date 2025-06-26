كيف تحول مخزن البويات إلى قنبلة موقوتة وسط منازل البراجيل؟.. الماس الكهربائي الشرارة التي أشعلت الحريق.. المواد الكيماوية فاقمت الكارثة.. وخطة لفحص العقارات المجاورة

ساعات من الرعب عاشها أهالي قرية البراجيل بالجيزة، بعد سمع دوي انفجارات هز أرجاء القرية، هرع الجميع إلى موقع الحادث، وتبين أن الانفجارات حدثت نتيجة حريق داخل مخزن بويات، والذي أثار قلق الأهالي في المنطقة.

وانتقل فريق من النيابة لموقع الحادث، وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وحصر التلفيات، وتحديد بدايته ونهايته.

معاينة موقع حادث حريق البراجيل

وكشفت المعاينة أن ماسا كهربائيا في الوصلات الداخلية للكهرباء سبب إندلاع الحريق، كما أن المخزن يحتوي على كميات كبيرة من الدهانات والمواد الكيماوية زادت من اشتعال النيران.

الخسائر المادية والبشرية في الحريق

وأسفر الحريق عن إصابة 42 شخصا، وتنوعت الإصابات ما بين حالات اختناق، إغماء، وحروق بسيطة، نتيجة الأدخنة الكثيفة الناجمة عن اشتعال المواد القابلة للاشتعال داخل المخزن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي الرعاية الطبية.

ووفقا للمصادر، فإن الخسائر المادية كانت كبيرة جدًا، بعدما امتدت النيران إلى ثلاثة منازل ملاصقة للمخزن، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بها قبل أن تتفاقم الأضرار، واستعانت بلودر لإزالة الصاج الحديدي للتمكن من الوصول لنقطة حريق المصنع.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ عمال مخزن بويات من الموت، والذين قالوا: “كنا هنموت محروقين”.

متضرر من الحريق: كل حاجة راحت

كشف مالك شقة تضررت من الحريق الذي نشب داخل مخزن بويات بمنطقة البراجيل لـ “فيتو” حجم الأضرار التي تعرض لها مسكنه.

وقال مالك الشقة باكيا: "كل حاجة راحت، واتفحمت وخسرت عفشي وبيتي".

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ العمال من الموت، والذين قالوا: "كنا هنموت محروقين".

خطر امتداد النيران

وأخلت قوات الأمن العقارات المجاورة من السكان تحسبا لخطر امتداد النيران إليها، وقامت بفرض كردوان أمني، وذلك عقب أن تلقت قوات أمن الجيزة بلاغا بالحريق من غرفة عمليات النجدة.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة البراجيل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران.

التحريات الأولية: ماس كهربائي السبب

وأكدت التحريات الأولية وجود خسائر بالملايين جراء الحادث حيث تفحم كافة البضاعة الموجودة بالمخزن بسبب انفجارات المواد الكيماوية الموجودة داخل المخزن ورجحت المعاينة أن ماسا كهربائيا السبب وراء اندلاع النيران.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المحيطة بمكان الحريق لبيان هل تأثرت من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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