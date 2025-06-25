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حوادث

شاهد عيان يكشف ملابسات اندلاع حريق داخل مصنع مستحضرات تجميل بالقطامية

حريق
حريق

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال شهود العيان بواقعة حريق نشب داخل مصنع لمستحضرات التجميل، بـ منطقة القطامية دون وقوع أي إصابات.

وقال أحد شهود العيان: “ إنهم تفاجأوا باندلاع النيران فجأة في غرفة مكتب مكيف بالمصنع ومن ثم امتد اشتعال النيران في المصنع والمكاتب الأخرى مرجحا أن السبب ماس كهربائي”. 

حريق مصنع مستحضرات تجميل بالقطامية 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل مصنع "حلواني كوزماتكس" لمستحضرات التجميل، بمنطقة الألف مصنع بدائرة قسم شرطة القطامية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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