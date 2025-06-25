الأربعاء 25 يونيو 2025
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أخبار مصر

السيطرة على حريق مخزن بويات بالبراجيل (صور

محافظ الجيزه يتفقد
محافظ الجيزه يتفقد جهود السيطرة علي حريق بمصنع دهانات

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال السيطرة على حريق نشب بأحد المخازن الخاصة بالدهانات والبويات بمنطقة البراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، وذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغًا بوقوع الحريق.

حريق بأحد المخازن الخاصة بالدهانات والبويات بمنطقة البراجيل

وتابع محافظ الجيزة ميدانيًا جهود قوات الحماية المدنية التي توجهت إلى موقع الحادث للتعامل الفوري مع النيران ومحاصرتها، في ظل وجود مواد سريعة الاشتعال داخل المخزن مشيدًا بسرعة استجابة الأجهزة المعنية وفرق الإطفاء. 
 


ووجه المحافظ بتكثيف أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال والتنسيق مع الجهات المختصة لمعاينة الموقع وتحديد أسباب الحريق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

توفير الدعم الكامل للأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث

وأشار إلى أن المحافظة تتابع على مدار الساعة الموقف بالتنسيق مع مديرية الأمن وفرق الحماية المدنية، مشددًا على توفير الدعم الكامل للأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإطفاء والتأمين والتبريد للموقع  لافتا ان الحريق لم يسفر عن وقوع اي اصابات. 


وأكد المحافظ أنه لا تهاون في تطبيق اشتراطات السلامة والحماية المدنية لاسيما في المنشآت التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات.

 

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة البراجيل منطقة البراجيل مركز ومدينة أوسيم أوسيم

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