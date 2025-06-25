الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

مالك شقة متضررة من حريق مخزن بويات البراجيل باكيا: كل حاجتي راحت (فيديو صور)

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشف مالك شقة تضررت من الحريق الذي نشب داخل مخزن بويات بمنطقة البراجيل لـ “فيتو” حجم الأضرار التي تعرض لها مسكنه.

وقال مالك الشقة باكيا: " كل حاجة راحت، واتفحمت وخسرت عفشي وبيتي". 


وكانت  قوات الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ عمال مخزن بويات بمنطقة البراجيل من الموت، والذين قالوا: “كنا هنموت محروقين”.


وأخلت قوات الأمن العقارات المجاورة من السكان تحسبا لخطر امتداد النيران إليها، وقامت بفرض كردوان أمني، وذلك عقب أن تلقت قوات أمن الجيزة بلاغ بالحريق من غرفة عمليات النجدة

 


حيث تسبب الحريق في حدوث أصوات انفجارات أثارت فزع ورعب المواطنين


وكانت  قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في  منطقة البراجيل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران

 

وأكدت التحريات الأولية وجود خسائر بالملايين جراء الحادث حيث تفحم كافة البضاعة الموجودة بالمخزن بسبب انفجارات المواد الكيماوية الموجودة داخل المخزن.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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