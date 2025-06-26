صدام بين مانشستر سيتي ويوفنتوس الليلة لحسم صراع صدارة المجموعة السابعة بمونديال الأندية.. لقاء منتظر من عمر مرموش.. ومباراة تحصيل حاصل للوداد المغربي والعين الإماراتي

كأس العالم للأندية، يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش نظيره يوفنتوس الإيطالي في مواجهة أوروبية خالصة، مساء اليوم الخميس بمدينة "أورلاندو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدخل مانشستر سيتي ويوفنتوس المباراة بدافع مشترك، وهو انتزاع صدارة المجموعة بعدما ضمن الفريقان التأهل لدور الـ16 منذ الجولة الثانية.

وتفوق الفريق الإيطالي بفارق الأهداف في الصدارة بعدما فاز على العين الإماراتي 5-0 والوداد المغربي بنتيجة 4-1 في أول جولتين، بينما اكتفى الفريق الإنجليزي بالفوز بهدفين دون رد على الوداد، قبل أن يكتسح العين بسداسية في الجولة الثانية.

كما يتطلع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لرد الاعتبار من الخسارة أمام يوفنتوس بهدفين دون رد في مشوار الفريقين بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا أوائل ديسمبر الماضي.

أما يوفنتوس بقيادة مديره الفني الكرواتي إيجور تودور، فيخوض اللقاء بأكثر من فرصة، حيث أن التعادل يكفي الفريق الايطالي لضمان الصدارة بسبب تفوقه بفارق الأهداف عن الفريق الإنجليزي، ويطمعون في التأهل لدور الـ16 بالعلامة الكاملة.

وبنفس الدوافع يفكر جوارديولا في هذه المواجهة، كما أن المدرب الإسباني يريد أيضا تفادي مواجهة متصدر المجموعة الثامنة التي يتصارع على بطاقتي التأهل فيها أندية ريال مدريد الإسباني وسالزبورج النمساوي والهلال السعودي.

غيابات مانشستر سيتي

يغيب عن صفوف مانشستر سيتي الثنائي ريكو لويس بسبب الإيقاف ثلاث مباريات لطرده في مباراة الوداد بالجولة الأولى، ليمتد غياب اللاعب لمباراة دور الـ16، كما يتخلف أيضا اللاعب الأرجنتيني الواعد كلاوديو إتشفيري بسبب إصابته بالتواء في كاحل القدم

ماذا ينتظر عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس؟

ويمكن أن يسجل عمر مرموش أول مساهمة له في تاريخ كأس العالم للأندية وبالتحديد في نسخة 2025، في مباراة اليوم.

ولعب عمر مرموش 69 دقيقة في أول مباراة لمانشستر بالبطولة ضد الوداد المغربي، والتي انتهت بفوز فريقه 2-0، إلا أنه لم يسجل أو يصنع.

وفي اللقاء الثاني ضد العين الإماراتي التي انتهى بفوز مانشستر بنتيجة 6-0، بقي عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب كامبينج وورلد في "أورلاندو" بولاية فلوريدا.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام يوفنتوس

تنقل مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس عبر منصة DAZN العالمية، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويدخل مانشستر سيتي ويوفنتوس مباراة الليلة بعدما تأكد صعودهما لدور الـ 16، ويتنافس الثنائي علي المركزين الأول والثاني للمجموعة السابعة في مونديال الأندية، وسيملك الفائز في مباراة الليلة فرصة تصدر المجموعة، أما حالة التعادل فيتمتع يوفنتوس بالأفضلية، نتيجة تفوقه في فارق الأهداف.

ويملك يوفنتوس 9 أهداف، بينما يملك السيتي 8 أهداف قبل مباراة الفريقين اليوم في ختام دور المجموعات للمجموعة السابعة.

وتفوق مانشستر سيتي على الوداد المغربي بنتيجة 2 – 0، والعين الإماراتي بنتيجة 6 – 0 على الترتيب، فيما تغلب يوفنتوس على العين الإماراتي بنتيجة 5 – 0، والوداد المغربي بنتيجة 4 – 1 على الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس ومانشستر سيتي، المصنفان ضمن المجموعة السابعة، في دور الـ 16 لبطولة مونديال الأندية المتأهلين من المجموعة الثامنة، التي تشهد منافسة بين ريال مدريد وسالزبورج والهلال علي تذكرتي التأهل.

مباراة الوداد والعين

ويستعد الوداد المغربي لمباراة العين الإماراتي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة الوداد والعين الإماراتي في كأس العالم للأندية 2025

من المقرر أن يكون موعد مباراة الوداد والعين الإماراتي في كأس العالم للأندية 2025 اليوم الخميس، الموافق يوم 26 من شهر يونيو الجاري، وبالأخص في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «أودي فيلد»، مباراة الوداد الرياضي ضد العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة، من المجموعة السابعة، بـ مباريات كأس العالم للأندية 2025.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد العين الإماراتي في كأس العالم للأندية

ويمكنك أيضًا مشاهدة مباراة العين والوداد بث مباشر مجانا عبر الإنترنت عن طريق منصة dazn البريطانية الشهيرة، وصاحبة حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية مباشرة.

تشكيل العين ضد الوداد المتوقع بكأس العالم للأندية



حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: رامي ربيعة – فابيو كاردوسو – يحيى بن خالق – مارسيل راتنيك.

خط خط الوسط: عبد الكريم تراوري – يحيى نادر – محمد عباس.

خط الهجوم: سفيان رحيمي – أليخاندرو كاكو – لابا كودجو

تشكيل الوداد ضد العين في كأس العالم للأندية 2025



حراسة المرمى: مهدي بن عبيد.

خط الدفاع: محمد مفيد، جليرمي فيريرا، بارت ماييرز، فهد موفي.

خط الوسط: المهدي مبارك، أسامة الزمراوي، نور الدين أمرابط.

خط الهجوم: عمر السومة، ثيمبنكوثي لورتش، محمد رايحي

ويتسلح فريق الوداد الرياضي المغربي بمهاجمه السوري الجديد عمر السومة، بالإضافة إلى النجم المخضرم نور الدين أمرابط.

بينما على الصعيد الثاني، يرغب نادي العين الإماراتي في مباراة الوداد القادمة أن يسجل أول أهدافه في بطولة كأس العالم للأندية الجارية.

كما يُعول الزعيم الإماراتي على نجمه المغربي سفيان رحيمي، بالإضافة إلى مهاجمه التوجولي لابا كودجا، والمدافع المصري رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي السابق.



ودع العين الإماراتي والوداد المغربي منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025، بشكل رسمي.



ترتيب مجموعة العين والوداد المغربي في كأس العالم للأندية

يأتي جدول ترتيب مجموعة العين والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

يوفنتوس الإيطالي المركز الأول من مباراتين 6 نقاط

مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الثاني من مباراتين 6 نقاط

الوداد الرياضي المغربي المركز الثالث من مباراتين دون نقاط

العين الإماراتي المركز الرابع من مباراتين دون نقاط.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.