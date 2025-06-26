الترتيب النهائي للمجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية، يبحث عشاق كرة القدم في العالم عن ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تضم أندية إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي وأوراوا الياباني.

مباراة إنتر ميلان ضد ريفر بليت

وتأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على نظيره ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، على ملعب "جيها فيلد" بمدينة كانساس في ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

مباراة مونتيري ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

وتأهل فريق مونتيري المكسيكي إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-0، في ختام مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

فيما ودع ريفر بليت الأرجنتيني البطولة رفقة أوراوا الياباني من دور المجموعات بعد احتلال المركزين الثالث والرابع.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025

إنتر ميلان - 7 نقاط. مونتيري 5 نقاط. ريفر بليت - 4 نقاط. أوراوا ريد دايموندز - بلا نقاط.

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي أول فريقين من كل مجموعة، حيث تُلعب المباريات بداية من هذا الدور بنظام خروج المغلوب، حتى النهائي المقرر يوم 13 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

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