الخميس 26 يونيو 2025
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تعليم الفيوم: غرفة العمليات لم ترصد شكاوى من امتحان الفيزياء والتاريخ

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم الفيوم، فيتو

أكد الدكتور خالد خلف قبييصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة، وغرف العمليات الفرعية، لم ترصد أية مخالفات اليوم الخميس، في امتحانات الثانوية العامة، واستمرت الإدارات التعليمية في تفعيل مبادرة استقبال الطلاب قبل وبعد الامتحان بالمياه والشيكولاتة والورود للتخفيف من ضغوط الامتحانات.

وتابع: لم تستقبل غرف العمليات الفرعية أو غرفة العمليات الرئيسية شكاوى من الطلاب أو من أولياء الأمور، تخص امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ سواء في النظام القديم أو الحديث.

 لقاء رؤساء اللجان مع وكيل الوزارة

وكان قد التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمسرح مديرية التربية والتعليم، لوضع أسس العمل طوال فترة الامتحانات، وطرق التواصل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة عمليات المديرية الرئيسية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 

وشدد على الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وهي:

1- التواجد باللجنة الساعة 6 صباحًا على أقصى تقدير.

2- فتح صندوق الأسئلة الساعة 8:45 صباحًا بدقة.

3- عضو لجنة الإدارة وعضو مركز التوزيع يعملان بالتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة، لدعم سير العمل.

4- عدم تبديل البابل شيت نهائيًا، وفي حال حدوث أي خطأ يتم تحرير محضر إثبات حالة وإرفاقه في مظروف منفصل.

5- التأكد من إغلاق أكياس الإجابة بإحكام وسلامتها قبل التسليم.

6- التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات.

7- إبلاغ حالات الغياب فورًا لغرفة العمليات.

8- تسليم أكياس الإجابة فور انتهاء اللجنة، وعدم مغادرة المقر إلا بعد التأكد من وصولها إلى مركز التجميع.

9- لا تُعقد لجان خاصة إلا بخطاب رسمي مرفق بتقرير طبي معتمد.

10- الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

11- يُمنع تمامًا تواجد عمال المدرسة الأصلية داخل اللجنة.

12- التنبيه على الجميع بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين.

13- ضرورة توفير بيئة  مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

 

تعليم الفيوم: غرفة العمليات تتابع تسليم أوراق الفيزياء والكيمياء بمركز أسئلة الثانوية العامة

وكيل التعليم بالفيوم: انتظام 19035 طالب في لجان امتحاني الفيزياء والتاريخ

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم هذا العام بلغ  19035 طالبا وطالبة يؤدون  امتحانات الثانوية العامة،  أمام 41 لجنة على مستوى المحافظة، منها 40 لجنة ثانوية عامة للأصحاء، ولجنة واحدة لمدرسة النور للمكفوفين.

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