ضياء زين العابدين: جامعة عين شمس الأهلية تعمل على صقل شخصيات طلابها

تقدمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بوافر الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه اللامحدود لقطاع التعليم العالي، بإصدار القرار الجمهوري بانشاء عدد من الجامعات الأهلية متضمنا انشاء جامعة عين شمس الأهلية، كما تثمن الجامعة جهود الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المستمرة في تطوير منظومة التعليم العالى وفتح آفاق جديدة للجامعات المصرية.

وأكد رئيس جامعة عين شمس التزام الجامعة باستكمال دورها التعليمى والبحثي والمجتمعى بوصفها منارة للعلم والابتكار، وقاطرة للتقدم في مصر والمنطقة.

صقل شخصيات طلابها وتزويدهم بالمهارات اللازمة

وأوضح الدكتور محمد ضياء أن جامعة عين شمس تضع على رأس أولوياتها صقل شخصيات طلابها وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل وصناع التغيير في مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن "جامعة عين شمس الأهلية ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، وتستهدف تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع."

تخريج كوادر مؤهلة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية

وأوضح التزام الجامعة بالتطوير المستمر لبرامجها الأكاديمية ومناهجها التعليمية، لضمان تخريج كوادر مؤهلة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية. مؤكدًا الإلتزام بتحقيق رؤية الجامعة "كجامعة رائدة تعليميًا، بحثيًا، ومعرفيًا؛ ذات ميزة تنافسية وتصنيف عالمى"، بالإضافة إلى السعى الدؤوب لتحقيق رسالة الجامعة "بالارتقاء بالمنظومة الجامعية وفق معايير الجودة والتميز العالمية في مجتمع المعرفة، لتكون الجامعة صرحًا تعليميًا وبحثيًا وثقافيًا قادرًا على الابتكار والتنافس لإنتاج مخرجات تلبي احتياجات المجتمع التنموية، وتساهم بفاعلية في حل مشاكله، وتحقق تطلعاته المستقبلية، بما يمكن الجامعة من أن تتبوأ ترتيبًا متقدمًا في التصنيف العالمي".

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