تنسيق الجامعات 2025، شروط قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات الحكومية 2025

تنسيق الجامعات 2025.. يترقب طلاب الدبلومات الفنية إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بعد انتهائهم من أداء الامتحانات منذ أيام، وتتجه أنظارهم نحو مكتب تنسيق القبول بالجامعات في انتظار إعلان مواعيد اختبارات القدرات 2025.

وحدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مجموعة من الضوابط والقواعد الضرورية لقبول طلاب الشهادات الفنية بنظامي الـ 3 و5 سنوات بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتستعرض بوابة فيتو قواعد وشروط قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات الحكومية بالإضافة إلى خطوات التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

شروط قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات

هناك بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في طلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات وهي كالتالي:

يجب أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة دبلوم فني (نظام 3 أو 5 سنوات أو معهد فني متوسط) من مدرسة أو معهد معتمد من وزارة التعليم.

يجب أن يكون الطالب حاصلا على حد أدنى 60% فأكثر في أغلب التخصصات، و75% للتخصصات الصحية أو بعض الكليات الفنية.

يجب أن تكون شهادة الدبلوم الفني حديثة للعام الدراسي الحالي أو السابق فقط.

يجب اجتياز اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط ذلك (الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية النوعية).

يتم ترشيح الطالب حسب محافظة السكن وفقا لتقليل الاغتراب وقواعد التوزيع الجغرافي.

لا تقبل شهادة الدبلوم بعد مرور أكثر من عامين.



خطوات التسجيل عبر موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية 2025

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

يقوم الطالب باختيار نوع المؤهل (نظام 3 أو 5 سنوات أو المعاهد المتوسطة).

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري.

يجب على الطالب التأكد من بياناته الشخصية التي ستظهر أمامه على الموقع.

يقوم الطالب بإدخال وتعديل الرغبات.

ويمكنه تعديلها طيلة فترة فتح الموقع.

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