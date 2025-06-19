الخميس 19 يونيو 2025
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محافظ دمياط يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية باتصال هاتفي (فيديو)

محافظ دمياط ووكيل
محافظ دمياط ووكيل وزارة التربية والتعليم.. ڤيتو

هنأ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اليوم الخميس أوائل الشهادة الإعدادية في اتصال هاتفي، وعددهم 10 طلاب بعد منافسة قوية بين أكثر من 33 ألف طالب وطالبة.

محافظ دمياط يهنئ الأوائل 

وجاء أسماء الطلاب الاوائل كالتالي:

المركز الأول: الطالب محمد جمال فؤاد الغزاوي من مدرسة الروضة بنين بمجموع 278.5 درجة.

والمركز الثاني جاء كل من: الطالبة همسة حسن إبراهيم من مدرسة هلال القصبي، والطالبة جمانة العربي يوسف من مدرسة فريدة الإعدادية المشتركة بمجموع 278 درجة.

 أما المركز الرابع مكرر فحصل عليه سبعة طلاب وطالبات بمجموع 277.5 درجة وهم:

روان عماد الحديدي من مدرسة الشهيد مسعد زغلول
وسام مها الحانوتي من مدرسة الشهيد مسعد زغلول
عمر أحمد منصور من مدرسة زرقان الإعدادية بنين
لؤي عزت فتحي من مدرسة الشهيد عمر غالي
مريم السيد الباز من مدرسة الشهيد مسعد زغلول
مها السيد الباز من مدرسة الشهيد مسعد زغلول
محمود وليد الشامي من مدرسة 25 يناير

وكان الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 2025 بنسبة نجاح بلغت 74.61 % بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم. 

أوائل الإعدادية بدمياط
أوائل الإعدادية بدمياط

 

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أعلنت عن أوائل طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث تصدر المشهد الطالب محمد جمال فؤاد الغزوي من مدرسة الروضة بنين، محققًا المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع 278.5 درجة من أصل 280.

 محافظ دمياط يجري اتصالات هاتفية بعدد من الأوائل

وقال الطالب محمد جمال فؤاد الغزاوي الحاصل على المركز الأول: إن فرحتي لا توصف بعد إعلان النتيجة وإنني كنت أثق في الله وفي تعبي طوال العام وكنت أذاكر بانتظام وأبتعد عن الموبايل ومواقع التواصل وأشكر والدي ووالدتي اللذين دعماني وساعداني في تنظيم وقتي وتحقيق حلمي. 

وأضافت الطالبة همسة حسن إبراهيم الحاصلة على المركز الثاني: إن سر النجاح هو الالتزام والدعاء ومساندة الأسرة وأنها تحلم بدخول كلية الطب وأن هذا التفوق خطوة أولى في طريق طويل نحو تحقيق الهدف وأنها تشكر معلميها وزميلاتها في المدرسة. 

وقالت الطالبة جمانة العربي يوسف: إن لحظة سماع اسمي ضمن الأوائل كانت من أسعد لحظات حياتي وإنني أهدي هذا النجاح لوالدي الذي كان يرافقني دائما في أصعب الأوقات ولوالدتي التي كانت لا تنام حتى أنتهي من المذاكرة وأشكر إدارة المدرسة على كل الدعم والمساندة. 

وأكدت الطالبة روان عماد الحديدي الحاصلة على المركز الرابع مكرر أن تنظيم الوقت كان السلاح الحقيقي للتفوق وأنها كانت تراجع دروسها بشكل يومي وتلجأ أحيانا لشرح إضافي عبر الإنترنت إذا احتاجت لذلك وكانت تكتب هدفها يوميا أمامها لتظل متحمسة.

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