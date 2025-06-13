الجمعة 13 يونيو 2025
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وكيل "تعليم دمياط" يتابع تجهيز لجان الثانوية العامة (صور)

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع تجهيز اللجان

 أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، جولة ميدانية موسعة لتفقد أعمال تجهيز مقار اللجان واستراحات المراقبين بعدد من الإدارات التعليمية، وذلك قبل انطلاق الامتحانات المقرر بدايتها يوم الأحد 15 يونيو الجاري وذلك في في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، 

تأتي الجولة تنفيذًا لتكليفات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والتي تهدف إلى متابعة الاستعدادات النهائية للجان، وضمان توافر كافة السبل التي تضمن سير الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة ومنظمة.

 

جولة ميدانية تشمل ثلاث إدارات تعليمية

 شملت الجولة التفقدية إدارات: السرو التعليمية، وفارسكور، ودمياط الجديدة، حيث اطلع وكيل الوزارة على كافة التجهيزات داخل المدارس التي تم تخصيصها كلجان امتحانية، وتابع إجراءات تسليم رؤساء اللجان لمقراتهم.

وكيل الوزارة يتابع تجهيز اللجان الامتحانية 
وكيل الوزارة يتابع تجهيز اللجان الامتحانية 

توجيهات بتقديم الدعم الكامل وتوفير بيئة مناسبة

 خلال الجولة، شدد "عمارة" على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لرؤساء اللجان، والعمل على توفير بيئة مناسبة تضمن الهدوء والتركيز للطلاب، مؤكدًا أن تهيئة الأجواء النفسية والمادية الجيدة تعد ركيزة أساسية لنجاح الامتحانات.

 

وكيل الوزارة يتابع تجهيز اللجان الامتحانية 
وكيل الوزارة يتابع تجهيز اللجان الامتحانية 

تعاون كامل بين التعليم والمحافظة لنجاح الامتحانات

 

وأكد وكيل الوزارة أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مديرية التربية والتعليم ومحافظة دمياط وجميع الجهات المعنية، لضمان انتظام الامتحانات، وتذليل أي معوقات قد تؤثر على أداء الطلاب، في ظل حرص الدولة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتقديم أفضل مناخ تعليمي للطلاب.

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التربية والتعليم الثانوية العامة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السيد محمد عبد اللطيف انطلاق ماراثون الثانوية العامة تعليم دمياط محافظة دمياط محافظ دمياط محمد عبد اللطيف ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

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