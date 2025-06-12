وكيل تعليم دمياط يعقد اجتماعا لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ياسر عمارة، اجتماعًا اليوم الخميس، مع أعضاء مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات.

حضر اللقاء إيهاب المالكي مدير المركز، وعدد من القيادات التعليمية المعنية.

نقل تحيات الوزير وتشديد على أهمية الدور

استهل وكيل الوزارة اللقاء بنقل تحيات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا تقديره لدور أعضاء المركز في إنجاح المنظومة الامتحانية، مشددًا على أن امتحانات الثانوية العامة تمثل قضية أمن قومي، تتطلب أعلى درجات الانضباط واليقظة والمسؤولية.

وكيل الوزارة يجتمع مع أعضاء مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

تعليمات مشددة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص

استعرض وكيل الوزارة التعليمات الصادرة عن الوزارة بشأن ضوابط وآليات تأمين الامتحانات وتوزيع الأسئلة، داعيًا إلى الالتزام الكامل بها لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

مناقشات فنية ولوجستية

شهد الاجتماع مناقشات تفصيلية حول الجوانب اللوجستية والفنية لعملية توزيع الأسئلة، حيث استمع عمارة إلى استفسارات وملاحظات الحضور، وقدم التوضيحات اللازمة لضمان انسيابية العملية وتنفيذها بأعلى كفاءة.

تقدير للجهود وتمنيات بالتوفيق

في ختام اللقاء، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لأعضاء المركز، مثمنًا جهودهم المخلصة وحرصهم على أداء واجبهم الوطني بأمانة وتفانٍ، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة.

لقاءات مستمرة لضمان جاهزية الامتحانات

تأتي هذه اللقاءات في إطار خطة مديرية التربية والتعليم بدمياط لتأمين امتحانات الثانوية العامة بالكامل، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة للطلاب، ويعكس حرص الوزارة على مستقبلهم التعليمي.

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