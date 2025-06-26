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حوادث

اعترض طريقهما بسيارته، التحقيق في اتهام أحمد السقا بضرب طليقته وسائقها بأكتوبر

أحمد السقا وطليقته
أحمد السقا وطليقته

تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في بلاغ الإعلامية مها الصغير وسائقها، يتهمان فيه الفنان أحمد السقا باعتراض طريقهما بمحيط كمباوند شهير، واتهماه فيه بالتعدي عليهما بالضرب والسب.

وكلفت النيابة بإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث.

وشهد محيط كمباوند شهير بدائرة قسم شرطة  أول أكتوبر مشاجرة بين الإعلامية مها الصغير وطليقها الفنان أحمد السقا، أسفرت عن تعرض الإعلامية للضرب هي وسائقها على يد الفنان السقا، الأمر الذي دفعهم للتوجه بتحرير محضر رسمي ضد الفنان  أحمد السقا، اتهماه فيه بالتعدي عليهما بالسب والضرب.

وأكدت الإعلامية مها الصغير وسائقها في محضر رسمي تم تحريره بقسم شرطة أكتوبر أنهما فوجئا  لحظة دخولهما بسيارة الإعلامية كمباوند شهير، بسيارة الفنان أحمد السقا تعترض طريقهما بشكل مفاجئ، في محاولة لمنعهما من الدخول.

ووفق المحضر قال السائق إنه حاول الابتعاد بالسيارة، إلا أن السقا طاردهما داخل الكمبوند واستوقفهما، قبل أن يترجل من سيارته ويبدأ في توجيه السباب لطليقته مها الصغير، ثم تعدى عليها بدنيًّا، حسب ما جاء في أقواله.

وأشار السائق إلى أنه حاول التدخل لفض المشاجرة ومنع السقا من التعدي على طليقته، إلا أن الفنان وجه إليه هو الآخر عدة ضربات، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

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نيابة أكتوبر الفنان أحمد السقا شرطة أول أكتوبر الإعلامية مها الصغير

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