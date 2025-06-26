الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

معلومات الوزراء يسلط الضوء على أول تجربة لتطبيق السايس.. زي وعلامات غير قابلة للتزوير.. كود للتعاقد الرسمي ومعرفة الأسعار.. و10 جنيه أعلى قيمة لساعة الانتظار

السايس
السايس

سلطت صفحة مركز المعلومات ومركز اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء علي  تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السايس في محافظة القاهرة، والتي تستهدف وضع آلية متطورة توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذي يعمل بشكل قانوني، لتكون أول محافظة تقوم بهذا الإجراء.
 

زي وعلامات غير قابلة للتزوير

بدأت محافظة القاهرة تطبق أول نظام لحوكمة منظومة السايس، حيث تستهدف وضع آلية توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذي يعمل بشكل قانوني.


يمكن للمواطن عبر "مسح الكود" التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية، ومعرفة الأسعار
يلتزم السايس بارتداء زي موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.


مواصفات زي السايس الجديد:


جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار المحافظة.
بادج يوضح المحافظة والمنطقة والحي المرخص العمل به.
باركود يمكن عمل مسح له عبر الموبايل يوضح:
كود المنطقة
الحي
موقع ساحة الانتظار
اسم الشركة والممثل القانوني لها
اسم السايس ورقمه القومي
السجل التجاري للشركة
البطاقة الضريبية للشركة.
فئة الانتظار لهذا الموقع في الساعة الأولى والساعة الثانية
الشارع الذي تقع به الساحة.
طباعة رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفي للزي للإبلاغ عن الشكاوى.

وأكد محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة تهدف لتقديم الخدمة للمواطنين دون تعرضهم لدفع مبالغ لأشخاص دون وجه حق.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعلى قيمة لساعة الانتظار بساحات انتظار السيارات بشوارع القاهرة ١٠ جنيهات للساعة الأولى وتقل في الساعة الثانية، وتقوم إدارة الساحات بالمحافظة بتحديد تسعيرة انتظار السيارات طبقًا للمنطقة وتكون ملزمة للشركات المتعاقدة.

خط ساخن لتلقى الشكاوى

ودعا   المواطنين للإبلاغ عن أى تجاوز من السياس المرخصين أو المخالفين، على الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة رقم 114 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. 

وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يستهدف وضع آلية متطورة توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذى يعمل بشكل قانونى، كما تعيد الشكل التراثى للنحاسة التى تميز السايس الرسمى.

 

وأضاف محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زى موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة،  ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التى كان يحملها السايس قديما منقوش عليها كود يوضح المحافظة، والمنطقة التي تعمل بها الشركة( غربية، شمالية، جنوبية،  شرقية )، والحي المرخص العمل به، ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة،  والحي، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الاولى والساعة الثانية، والشارع الذى تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن كافة المستندات المستخرجة للشركات المشتركة على مواقع الانتظار تحمل نفس الباركود الموجود على الزي الخاص للسياس العاملين بها.

وأردف محافظ القاهرة أن أي مواطن يمكنه عن طريق مسح الكود التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية،  ومعرفة سعر ساعة الانتظار للمكان الذي يركن فيه سيارته،  مشيرًا إلى أنه تم طبع رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفي للزي ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي شكاوى تصدر عن السياس المعتمدين. 

وأكد محافظ القاهرة أن القاهرة هي أول محافظة تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس والتي سيتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية، ثم سيتم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة، وستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠، كما ستسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة. 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القاهرة البطاقة الضريبية ساحات انتظار السيارات غرفة عمليات محافظة القاهرة مجلس الوزراء منظومة السايس معلومات الوزراء

مواد متعلقة

حار نهارا، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان العقارين المنهارين بحدائق القبة (صور)

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن العقارين المنهارين بحدائق القبة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

انطلاق الاختبارات الأولية لتحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية بمركز سقارة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة وتحذر من اضطراب بحركة الملاحة

محافظة القاهرة: حصر سكان عقار السيدة زينب المنهار لتعويضهم وصرف 100 جنيه بدل إعاشة

شديد الحرارة بهذه المناطق، توقعات الأرصاد لطقس السبت

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2025

أخبار مصر: السقا يعتدي بالضرب على مها الصغير، طلب من ساويرس للمؤرخين العرب بشأن فلسطين، مفاجأة في قائمة الزمالك الجديدة

رغم أنف الاحتلال، لحظة وصول شاحنات المساعدات إلى غزة وفرحة أهل القطاع (فيديو)

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو (فيديو وصور)

السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 يونيو 2025

بن غفير: دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عار

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-6-2025

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-6-2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أم معبد ووصفها للرسول وهل أسلمت

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

ما الحكمة من جعل الهجرة النبوية بداية التقويم الإسلامي؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية