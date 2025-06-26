معلومات الوزراء يسلط الضوء على أول تجربة لتطبيق السايس.. زي وعلامات غير قابلة للتزوير.. كود للتعاقد الرسمي ومعرفة الأسعار.. و10 جنيه أعلى قيمة لساعة الانتظار

سلطت صفحة مركز المعلومات ومركز اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء علي تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السايس في محافظة القاهرة، والتي تستهدف وضع آلية متطورة توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذي يعمل بشكل قانوني، لتكون أول محافظة تقوم بهذا الإجراء.



زي وعلامات غير قابلة للتزوير

بدأت محافظة القاهرة تطبق أول نظام لحوكمة منظومة السايس، حيث تستهدف وضع آلية توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذي يعمل بشكل قانوني.



يمكن للمواطن عبر "مسح الكود" التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية، ومعرفة الأسعار

يلتزم السايس بارتداء زي موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.



مواصفات زي السايس الجديد:



جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار المحافظة.

بادج يوضح المحافظة والمنطقة والحي المرخص العمل به.

باركود يمكن عمل مسح له عبر الموبايل يوضح:

كود المنطقة

الحي

موقع ساحة الانتظار

اسم الشركة والممثل القانوني لها

اسم السايس ورقمه القومي

السجل التجاري للشركة

البطاقة الضريبية للشركة.

فئة الانتظار لهذا الموقع في الساعة الأولى والساعة الثانية

الشارع الذي تقع به الساحة.

طباعة رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفي للزي للإبلاغ عن الشكاوى.

وأكد محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة تهدف لتقديم الخدمة للمواطنين دون تعرضهم لدفع مبالغ لأشخاص دون وجه حق.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعلى قيمة لساعة الانتظار بساحات انتظار السيارات بشوارع القاهرة ١٠ جنيهات للساعة الأولى وتقل في الساعة الثانية، وتقوم إدارة الساحات بالمحافظة بتحديد تسعيرة انتظار السيارات طبقًا للمنطقة وتكون ملزمة للشركات المتعاقدة.

خط ساخن لتلقى الشكاوى

ودعا المواطنين للإبلاغ عن أى تجاوز من السياس المرخصين أو المخالفين، على الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة رقم 114 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يستهدف وضع آلية متطورة توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذى يعمل بشكل قانونى، كما تعيد الشكل التراثى للنحاسة التى تميز السايس الرسمى.

وأضاف محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زى موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة، ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التى كان يحملها السايس قديما منقوش عليها كود يوضح المحافظة، والمنطقة التي تعمل بها الشركة( غربية، شمالية، جنوبية، شرقية )، والحي المرخص العمل به، ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة، والحي، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الاولى والساعة الثانية، والشارع الذى تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن كافة المستندات المستخرجة للشركات المشتركة على مواقع الانتظار تحمل نفس الباركود الموجود على الزي الخاص للسياس العاملين بها.

وأردف محافظ القاهرة أن أي مواطن يمكنه عن طريق مسح الكود التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية، ومعرفة سعر ساعة الانتظار للمكان الذي يركن فيه سيارته، مشيرًا إلى أنه تم طبع رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفي للزي ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي شكاوى تصدر عن السياس المعتمدين.

وأكد محافظ القاهرة أن القاهرة هي أول محافظة تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس والتي سيتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية، ثم سيتم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة، وستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠، كما ستسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة.





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