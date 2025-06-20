محافظة القاهرة: قطع المرافق عن العقارين المنهارين بحدائق القبة

أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن حاتم محمود رئيس حى حدائق القبة وكافة الأجهزة التنفيذية للحى، متواجدون الآن بموقع العقارين المنهارين.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه تم قطع المرافق عن العقارين المنهارين مع فرض كردون أمنى بمحيطهما حتى يتسنى لقوات الحماية المدنية عملها.

كما تم إخلاء العقارات المجاور ضمن الإجراءات الاحترازية، وتتواجد قوات الحماية المدنية و8 سيارات إسعاف.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار مبانٍ بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وتبين من الفحص الأولي انهيار عقارين بالكامل، وتعرض عقارين آخرين لتشققات خطيرة.

وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، للتعامل مع أي حالات إصابة أو إنقاذ، بينما يواصل رجال الحماية المدنية عمليات التمشيط والبحث أسفل الأنقاض.

كما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث للوقوف على ملابساته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة مهامها.

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