الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن العقارين المنهارين بحدائق القبة

انهيار عقار
انهيار عقار

أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن حاتم محمود رئيس حى حدائق القبة وكافة الأجهزة التنفيذية للحى، متواجدون الآن بموقع العقارين المنهارين.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه تم قطع المرافق عن العقارين المنهارين مع فرض كردون أمنى بمحيطهما حتى يتسنى لقوات الحماية المدنية عملها.

كما تم إخلاء العقارات المجاور ضمن الإجراءات الاحترازية، وتتواجد قوات الحماية المدنية و8 سيارات إسعاف.

 كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار مبانٍ بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وتبين من الفحص الأولي انهيار عقارين بالكامل، وتعرض عقارين آخرين لتشققات خطيرة.

وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، للتعامل مع أي حالات إصابة أو إنقاذ، بينما يواصل رجال الحماية المدنية عمليات التمشيط والبحث أسفل الأنقاض. 

كما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث للوقوف على ملابساته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة مهامها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حدائق القبة الحماية المدنية انهيار عقار مكون من 4 طوابق حى حدائق القبة شرطة حدائق القبة قوات الحماية المدنية مديرية أمن القاهرة محافظة القاهرة

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

انطلاق الاختبارات الأولية لتحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية بمركز سقارة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة وتحذر من اضطراب بحركة الملاحة

محافظة القاهرة: حصر سكان عقار السيدة زينب المنهار لتعويضهم وصرف 100 جنيه بدل إعاشة

شديد الحرارة بهذه المناطق، توقعات الأرصاد لطقس السبت

طوارئ في القاهرة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2025

وزيرة التنمية المحلية تتابع ملفات الأحوزة العمرانية للمدن والقرى

بعد تعرض جزيرة كريت لهزات أرضية جديدة.. الشبكة القومية لرصد الزلازل: مصر بعيدة عن خطر حدوث تسونامي.. وارتفاع الأمواج لا يتجاوز عدة سنتيمترات

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لكبار رجال الدولة

انهيار عقارين وتصدع الثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن العقارين المنهارين بحدائق القبة

إخلاء المباني المجاورة للعقارين المنهارين بحدائق القبة

معاينة النيابة لعقارَي حدائق القبة المنهارين: مبانٍ متهالكة وصادر لأحدهما قرار ترميم والآخر إزالة

الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية بضغط من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

‏إيران: سنقيد الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية لأسباب أمنية

كاتس: نسهّل عملية إجلاء واسعة لسكان طهران لزعزعة استقرار النظام الإيراني

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20-6-2025

سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

تفسير حلم الكنز في المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

آل البيت النبوي في مصر.. القاسم الطيب، ضريحه مهدد بالانهيار بعد اندثار مراقد 8 من أبناء الصحابة

المزيد
الجريدة الرسمية