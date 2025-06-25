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"أوقاف سوهاج" تشارك في حملة التبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة

اليوم العالمي للتبرع
اليوم العالمي للتبرع بالدم، فيتو

تُشارك مديرية أوقاف سوهاج في دعم فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق ٢٨ يونيو الجاري بعدة مواقع بمختلف مراكز المحافظة في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والصحة، وذلك حرصًا من وزارة الأوقاف على القيام بدورها الدعوي والمجتمعي.

 

أوقاف سوهاج تشارك فى فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم

وتأتي هذه المشاركة المباركة استجابةً لنداء وزارة الصحة لتوفير مخزون استراتيجي لـ فصائل الدم، وترسيخًا لقيمة التكافل الإنساني التي حثّ عليها الإسلام، قال تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

 

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أوقاف سوهاج تهيب علمائها وخطبائها الأفاضل دعم هذه القوافل الطبي

 

وأهابت مديرية الأوقاف سوهاج بعلمائها وخطبائها الأفاضل دعم هذه القوافل الطبية، وحث المواطنين من خلال المنابر والمساجد على المبادرة إلى التبرع بالدم، لما فيه من أجر عظيم وإنقاذ للأنفس.

 

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