لأول مرة، إجراء عملية دقيقة لإنقاذ حياة مريض من نزيف بالمخ بمستشفى السلوم التخصصي

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه لأول مرة بالسلوم التخصصي تم إجراء عملية دقيقة لإنقاذ حياة مريض من نزيف بالمخ.

الفحوصات الطبية العاجلة كشفت عن نزيف حاد بالمخ



وأفاد الدكتور رضا بكر مدير مستشفى السلوم التخصصي، أن عيادة المخ والأعصاب بالمستشفى قد استقبلت حالة طارئة لمريض يبلغ من العمر ٨٠ عامًا، حيث كشفت الفحوصات الطبية العاجلة عن نزيف حاد بالمخ.

وقال أنه على الفور قام الفريق الطبي برئاسة الدكتور عاصم درويش بإدخال الحالة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية رفع ضغط النزيف تحت الأم الجافية على الناحية اليمنى من المخ، وهذا الإجراء يتم لأول مرة في المستشفى.

وأكدت أنه تم خروج المريض إلى قسم الرعاية المركزة بدون مضاعفات، وقد أبدى المريض تحسنه التام.

كانت أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى ١٥ مايو النموذجي، في إجراء جراحة عاجلة لإزالة أكياس مائية بالمخ لسيدة تبلغ من العمر 63 عاما.

تدهور واضح في درجة الوعي وفقدان القدرة على المشي

أكدت وزارة الصحة أن المريضة لديها ارتفاع في ضغط الدم والسكر، وحضرت إلى قسم الطوارئ وهي في حالة سيئة وتعاني من صداع لا يحتمل، وتدهور واضح في درجة الوعي فقدان القدرة على المشي، وعدم تحكم في البول.

أكدت وزارة الصحة أن السيدة كانت تعاني من جرح مفتوح في الجبهة يظهر من خلفه كيس بلوري أثار شكوك الفريق الطبي على الفور، أجريت لها أشعة مقطعية على المخ.

وأظهرت النتائج وجود أكياس في الفص الأمامي الأيمن للمخ، مصحوبة بارتفاع شديد في ضغط المخ وتهديد مباشر للحياة.

جراحة عاجلة لإزالة الأكياس المائية

أكدت وزارة الصحة أنه تم اتخاذ القرار بسرعة بإجراء جراحة عاجلة لإزالة الأكياس المائية وتخفيف الضغط عن المخ بعد العملية، تم إرسال الأنسجة لتحليلها، وكانت النتائج هي أن الكيس كان ناتجا عن طفيلي يعرف باسم الكيس المائي datist، وهو مرض نادر يصيب الإنسان نتيجة العدوى بطفيل "الإيكنوكوكوس"، وينتقل غالبًا عن طريق الحيوانات مثل الكلاب.

وخرجت المريضة من غرفة العمليات وهي بكامل وعيها وبدأت تمشي من جديد، واستعادت السيطرة على البول، وتراجع الصداع بصورة مذهلة.

ويأتي هذا النجاح الطبي بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي لجراحة المخ والأعصاب وفريق التمريض والتخدير.

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