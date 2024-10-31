الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل بابا غنوج، ألذ سلطة وتصلح وجبة خفيفة

سلطة بابا غنوج
سلطة بابا غنوج

طريقة عمل بابا غنوج، من ألذ السلطات التي يمكن أن توضع مع الأكلات لفتح الشهية، لكن البعض يتناول سندوتشات بابا غنوج في الفطار، أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل بابا غنوج، بخطوات بسيطة، وبتتبيلة مميزة، إلى جانب أنها سريعة التحضير، لتقديمها لأفراد أسرتك سواء مع الوجبات الرئيسية، أو كوجبة خفيفة.

مكونات عمل بابا غنوج 
2 حبة باذنجان أسود
1 فلفل أحمر مفروم
1 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة طحينة
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/2 ملعقة كبيرة خل
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
كمون مطحون حسب الرغبة
شطة حسب الرغبة (اختياري)
بقدونس مفروم للتزيين

 

طريقة عمل بابا غنوج خطوة بخطوة
 

بابا غنوج
بابا غنوج

1. شوي الباذنجان
    سخّني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

    اثقبي الباذنجان بشوكة في عدة أماكن.

    ضعي الباذنجان في صينية فرن وادهنيه بزيت الزيتون.

    اشوي الباذنجان في الفرن لمدة 45-60 دقيقة، أو حتى ينضج تمامًا ويصبح طريًا.

    اخرجي الباذنجان من الفرن واتركه ليبرد قليلًا.

2. تحضير المزيج
    قشري الباذنجان بعد أن يبرد وأزيلي البذور.

    ضعي الباذنجان المقطع في وعاء كبير.

    أضيفي إلي الباذنجان كلا من: الثوم المفروم والفلفل الأحمر المفروم والطحينة وعصير الليمون والخل والملح والفلفل الأسود والكمون.

    اهرس المزيج جيدًا باستخدام شوكة أو هراسة يدوية أو محضر طعام حتى يصبح ناعمًا وكريميًا.

3. طريقة تقديم البابا غنوج
    ضعي البابا غنوج في طبق تقديم.

    زيّني البابا غنوج بالبقدونس المفروم وزيت الزيتون.

    قدمي البابا غنوج مع الخبز العربي أو رقائق التوست أو الخضروات الطازجة.

طريقة بابا غنوج
طريقة بابا غنوج

نصائح عند عمل البابا غنوج لطعم ألذ 
 

للحصول على قوام أكثر كثافة؛ يمكنك إضافة المزيد من الطحينة،.

للحصول على طعم أكثر حمضية؛ يمكنك إضافة المزيد من عصير الليمون.

يمكنك تزيين البابا غنوج بالزيتون أو الرمان أو جوز الصنوبر.

يمكنك تحضير البابا غنوج مسبقًا وتخزينه في الثلاجة لمدة 3-4 أيام.

اتركي الباذنجان ليبرد قليلًا قبل تقشيره، فهذا سيجعل التقشير أسهل.

يمكنك استخدام محضر الطعام لهرس المزيج بشكل أسرع وأسهل.

 

وصفات وإضافات أخرى لطعم أغنى
 

هناك بعض الإضافات التي يمكنك تجربتها، لطعم أغنى، أو للتغيير في الطعم من وقت لأخر، والتي نستعرضها، في السطور التالية:

بابا غنوج بالزبادي: يمكنك إضافة 1/4 كوب زبادي إلى المزيج للحصول على قوام أكثر نعومة وطعم أكثر حامضية.

بابا غنوج بدبس الرمان: يمكنك إضافة 1 ملعقة كبيرة دبس رمان إلى المزيج للحصول على طعم أكثر حلاوة وعمقًا.

بابا غنوج بالفلفل المشوي: يمكنك إضافة ثمرة فلفل أحمر مشوي إلى المزيج للحصول على طعم مدخن ونكهة مميزة.

 

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار
 

سلطة الزبادي بالخيار
سلطة الزبادي بالخيار

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار بطريقة بسيطة وسريعة، إلى جانب أن طعمها لذيذ، وستلقى إعجاب كل أفراد الأسرة، والتي يمكن تقديمها على مائدة الفطار، او مع الغداء لكل أفراد الأسرة.

مكونات عمل سلطة الزبادي:

كوبين زبادي قليل الدسم
فص ثوم مدقوق
فلفل حار مفروم ناعم
قليل من الكزبرة المفرومة
قليل من الشبت المفروم
قليل من النعناع المفروم

خيار مقطع لمكعبات صغيرة
ربع ملعقة صغيرة بابريكا
بشر ليمونة
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل سلطة الزبادي:

تخلط جميع المكونات مع بعض ثم يحتفظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل حمص الشام زي الجاهز وبأقل التكاليف

طريقة عمل سلطة الطحينة، تفتح الشهية على الطعام ومذاقها مميز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.




 

سر عمل بابا غنوج سلطة بابا غنوج سلطة بابا غنوج باللحمة المفرومة طريقة عمل بابا غنوج طريقة عمل بابا غنوج في البيت

مواد متعلقة

طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة، أكلة لذيذة سهلة التحضير

أسرع وأسهل أكلة، طريقة عمل البانية المقرمش

طريقة عمل رز السمك زي الجاهز بأقل التكاليف

طريقة عمل سلطة الزبادي، سهلة ولذيذة ومغذية

الأكثر قراءة

ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، تحذير عاجل من الأرصاد لمواجهة أمطار الغد

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية في المحافظات غدا

بيان عاجل للقوات المسلحة بشأن حقيقة مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية

هل يشهد الجنيه تعويما جديدا في الفترة المقبلة؟ وزير المالية السابق يوضح

شركات الاتصالات توقف خدمات الكاش مع بدء التوقيت الشتوي، التفاصيل

اديني عمر وارميني في البحر، أول ظهور للناجي الوحيد من بين 13 مصريا غرقوا بالمتوسط

اتحاد الكرة يوقع عقوبات كبيرة على ثلاثي الزمالك بعد أحداث السوبر بالإمارات

لا تنس تأخير ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

منوعات

المزيد

فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة غسل النبي من الجنابة، و4 حالات يجب فيها الاغتسال

ما هي الفريضة الغائبة عن المسلمين؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (2 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads