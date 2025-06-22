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رياضة

مدرب ريفر بليت: أضعنا التأهل المبكر في مونديال الأندية بالتعادل مع مونتيري

ريفر بليت ومونتيري،
ريفر بليت ومونتيري، فيتو

أعرب مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق ريفر بليت، عن خيبة أمله من تعادل فريقه السلبي مع مونتيري، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لمونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة، والذي حرمه من ضمان التأهل المبكر إلى الدور ثمن النهائي.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لاحظت تفوقًا واضحًا لنا في فترات عديدة من اللقاء، فرضنا أسلوبنا، لكننا افتقرنا إلى الهدف".

وأضاف: "كان علينا أن نسجل، ولكننا فشلنا في ذلك".

 

اعترف المدرب الأرجنتيني بمغادرته المباراة "غاضبًا" و"بمرارة" بسبب الفرص الضائعة، مؤكدًا أن تسجيل هدف واحد فقط كان كفيلًا بحسم التأهل.

ورغم شعوره بالإحباط، أعرب جاياردو عن رضاه تجاه رد فعل لاعبيه، موضحًا: "من الرائع أن يشعر اللاعبون بالغضب عندما لا يفوزون. أحب ذلك، ولا أحب أن يسود بينهم الرضا في مثل هذه المواقف".

المباراة الافتتاحية أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني

ورأى جاياردو أن فريقه رفع من مستواه مقارنة بمباراته الافتتاحية أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، التي فاز بها بنتيجة 3-1، مضيفًا أن الأداء كان أكثر نضجًا وشراسة هجومية.

وفي ذات الجولة، نجح إنتر في قلب تأخره أمام أوراوا إلى فوز دراماتيكي بنتيجة 2-1، ليشعل صراع الصدارة والتأهل.

وتضم المجموعة الخامسة كلا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، اوراوا الياباني.

وتقام الجولة الثالثة والحاسمة يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي ريفر بليت مع إنتر في مباراة نارية، فيما يواجه مونتيري نظيره أوراوا.

وتعادل ريفر بليت مع مونتيري بالجولة الثانية، فيما حقق إنتر ميلان أول فوز له في مونديال الأندية أمام  أوراوا الياباني 2-1 بالجولة ذاتها.

ترتيب مجموعة إنتر ميلان في مونديال الأندية 2025

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة بعد الجولة الثانية:

1- ريفر بليت – 4 نقاط (يتصدر بفارق الأهداف)

2- انتر ميلان – 4 نقاط

3- مونتيري – نقطتان

4- أوراوا الياباني – دون نقاط

وحسم التعادل السلبي مباراة ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي  في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء طرد لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، كيفن كاستانيو، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1)، إثر تدخل عنيف على أحد لاعبي مونتيري.

ورغم التعادل حافظ ريفر بليت على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متساويًا مع إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، لكن الفريق الأرجنتيني يتفوق بفارق الأهداف، في المقابل، رفع مونتيري رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الثالث.

وشهدت مباراة  ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي خشونة واضحة من كلا الفريقين، حيث أشهر حكم المباراة 11 بطاقة صفراء، بينهما بطاقتان لنفس اللاعب من ريفر بليت، ما أدى إلى طرده بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (90+1) وبهذا الرقم، أصبحت هذه المباراة الأكثر حصولا على بطاقات صفراء في بطولة كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن. 

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