فرانكو ماستانتونو: افتقرنا إلى الحسم أمام مونتيري وإنتر الأفضل بالمجموعة

أعرب فرانكو ماستانتونو، مهاجم ريفر بليت الأرجنتيني وأفضل لاعب في مواجهة فريقه ضد مونتيري، عن أسفه لضياع الفرص السانحة خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية.

وقال ماستانتونو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "افتقرنا إلى الحسم، ولهذا انتهت المباراة بالتعادل.".



وأضاف لاعب ريال مدريد الجديد: "أضعنا فرصًا واضحة للفوز، لكن الأمر انتهى الآن، علينا التفكير في مباراة إنتر، الذي أراه بالتأكيد أفضل فريق في المجموعة."

سيطر ريفر بليت على مجريات اللقاء الذي أقيم على ملعب "روز بول" في مدينة باسادينا مساء السبت، لكن تألق حارس مونتيري، إستيبان أندرادا، حال دون تسجيل الفريق الأرجنتيني لأي هدف.

وبهذا التعادل، تأجل حسم هوية المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من المجموعة الخامسة حتى الجولة الثالثة والأخيرة.

وفي وقت سابق، حقق إنتر فوزًا قاتلًا على أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار مثير، ليعزز حظوظه في التأهل.

ويتصدر ريفر بليت وإنتر ميلان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، مع أفضلية الأهداف للنادي الأرجنتيني، بينما يحتل مونتيري المركز الثالث برصيد نقطتين، ويقبع أوراوا في المركز الأخير دون أي نقطة.

وتقام الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي ريفر بليت مع إنتر ميلان في قمة حاسمة، بينما يصطدم مونتيري بأوراوا ريد دايموندز.

وكان ريفر قد استهل مشواره في البطولة بفوز على أوراوا 3-1، فيما تعادل مونتيري مع إنتر 1-1 في الجولة الافتتاحية.

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