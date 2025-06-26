تأهل دورتموند وفلومينينسي لدور الـ16، ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، نجح فريقا بوروسيا دورتموند وفلومينينسي في حجز تذكرتي التأهل لدور الـ16 عن المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

واحتل فريقا بوروسيا دورتموند المركز الأول بالمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط ويأتي فلومينينسي في الترتيب الثاني برصيد 5 نقاط.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للأندية

بوروسيا دورتموند 7 نقاط.

فلومينينسي 5 نقاط.

ماميلودي صن داونز 4 نقاط.

أولسان هيونداي 0.

مباراة صن داونز وفلومينينسي

وتعادل فريقا صن داونز وفلومينينسي البرازيلي، سلبيًّا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

صن داونز وفلومينينسي

بهذه النتيجة ودع صن داونز بطولة كأس العالم للأندية وتأهل فلومينينسي لدور الـ16 بالبطولة

مباراة صن داونز وفلومينينسي

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي صن داونز، وأهدر ماثيوز فرصة ذهبية للفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة الثامن من انفراد تام بالمرمى، إلا أن فابيو حارس فلومينينسي تصدى للكرة وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 13، رد فلومينينسي بهجمة خطيرة تصدى لها ويليامز حارس صن داونز.

وفي الدقيقة 36، أهدر جون أرياس لاعب فلومينينسي فرصة ذهبية بعدما يتلقى كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية مرت على يمين ويليامز حارس صن داونز إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 41، أهدر فلومينينسي فرصة أخرى بعد ضربة ثابتة أرسلت داخل منطقة الجزاء تصدى لها الدفاع وارتدت عند جوستافو نوناتو سددها قوية مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل فلومينينسي ضد صن داونز في كأس العالم للأندية

وضم تشكيل فلومينينسي ضد صن داونز في كأس العالم للأندية كلًّا من:

حراسة المرمى: فابيو سانتوس.

الدفاع: صامويل كزافييه – إجناسيو أوليفيرا – خوان بابلو – رينيه.

الوسط: مارتينيلي – نوناتو– هيركليس.

الهجوم: كانوبيو – خيرمان كانو – جون أرياس.

موكوينا يقود تشكيل صن داونز أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

وكان تشكيل مباراة صن داونز أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موادو- كوبيدو- كيكانا- لونجا.

وسط الميدان: موكوينا- ريبيرو- ثيمبا زواني- أليندي- ماتثيوس.

خط الهجوم: إكرام راينرز.

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