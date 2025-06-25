الأربعاء 25 يونيو 2025
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رياضة

موعد مباراة صن داونز ضد فلومينينسي في كاس العالم للاندية

صن داونز، فيتو
صن داونز، فيتو

تشهد مباريات كاس العالم للاندية اليوم الأربعاء مواجهة نارية ومصيرية تجمع بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وفلومينينسي البرازيلي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.


موعد مباراة صن داونز ضد فلومينينسي 


تقام مباراة صن داونز أمام فلومينينسي في الساعة العاشرة مساء الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 في مواجهة ستكون حاسمة لتحديد مصير الفريقين في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة التي تُقام لأول مرة بنظامها الموسع بمشاركة 32 فريقًا.

مباراة صن داونز وفلومينينسي 

يخوض صن داونز المباراة تحت شعار "لا بديل عن الفوز" من اجل التأهل إلى دور الـ16 إذ يمتلك الفريق الجنوب أفريقي ثلاث نقاط فقط، بعد فوز صعب على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، قبل أن يتلقى خسارة درامية أمام بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 4-3 في الجولة الثانية، رغم تقدمه في النتيجة خلال اللقاء.

فرص صن داونز في التأهل في مونديال الأندية


وتعد مهمة صن داونز صعبة للغاية حيث لن يؤهله سوى الفوز فقط لضمان العبور، أما في حال التعادل فسيرتفع رصيده إلى 4 نقاط، وقد يُودّع البطولة إذا فاز أولسان على بوروسيا دورتموند، بسبب تفوق الفريق الألماني في المواجهة المباشرة وفي حال الخسارة يخرج ممثل القارة السمراء رسميًا دون الحاجة لحسابات إضافية.

في المقابل يدخل فلومينينسي اللقاء بأريحية نسبية بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط إثر فوزه في الجولة الثانية على أولسان بنتيجة 4-2 ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند.

ورغم أنه لا يحتاج إلى الفوز فإن التعادل أو حتى الخسارة بفارق ضئيل قد يكون كافيًا لضمان التأهل اعتمادًا على نتيجة المباراة الأخرى.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للاندية

فلومينينسي  4

بوروسيا دورتموند  4

ماميلودي صن داونز  3

أولسان هيونداي   0

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند × أولسان هيونداي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

ماميلودي صنداونز × فلومينينسي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

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