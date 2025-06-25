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رياضة

المتأهلون لدور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

تأكد خروج 13 فريقا من دور المجموعات وفشلهم في التأهل إلى دور ثمن النهائي في منافسات كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقام نهائي كأس العالم للأندية 13 يوليو المقبل.

المتأهلون إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025

حسمت عدة فرق تأهلها إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 مع قرب انتهاء دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان فلامنجو أول من حسم تأهله إلى ثمن النهائي يليه بايرن ميونخ وذلك بعد حصد النقاط كاملة في أول جولتين.

والمتأهلون لدور الـ 16 هم:بالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي عن المجموعة الاولي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي عن المجموعة الثانية وبايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي عن المجموعة الثالثة وفلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي عن المجموعة الرابعة ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي عن المجموعة السابعة.

وفي انتظار تحديد بقية الفرق المتأهلة لثمن النهائي خلال الجولة المتبقية من المونديال.
 

وتأكد خروج 13 فريقا من دور المجموعات وفشلهم في التأهل إلى دور ثمن النهائي في منافسات كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

13 فريقا يودعون كاس العالم للاندية

تأكدت مغادرة 13 فريقًا لمنافسات كأس العالم للأندية جاءوا على النحو الآتي:- الأهلي وبورتو من المجموعة الأولى وأتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز من المجموعة الثانية وبوكا جونيورز وأوكلاند سيتي من المجموعة الثالثة ولوس أنجلوس والترجي من المجموعة الرابعة وأوراوا رد دايموندز من المجموعة الخامسة وأولسان هيونداي من المجموعة السادسة والعين الإماراتي والوداد المغربي  من المجموعة السابعة وباتشوكا من المجموعة الثامنة.

وغادرت جميع الفرق العربية منافسات كأس العالم للأندية 2025 باستثناء الهلال السعودي الذي يلتقي باتشوكا المكسيكي في ختام دور المجموعات.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند × أولسان هيونداي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

ماميلودي ص نداونز × فلومينينسي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

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